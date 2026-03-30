“Chào anh, chị, em là Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An” – câu mở đầu quen thuộc trong nhiều clip tuyên truyền pháp luật của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa (Phó trưởng Công an xã Tân An, tỉnh Nghệ An), đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Thay vì tuyên truyền theo cách truyền thống, Đại úy Nghĩa chọn hướng tiếp cận gần gũi hơn khi tận dụng mạng xã hội để phổ biến pháp luật. Từ cuối năm 2025, anh bắt đầu đăng tải các clip ngắn trên Facebook cá nhân, ghi lại quá trình tuần tra, xử lý vi phạm hoặc trao đổi trực tiếp với người dân.

Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa vận động các cửa hàng trong phạm vi 100m quanh trường học không bán thuốc lá, rượu bia cho người dưới 18 tuổi. Ảnh: FBNV.

Trong các video, người xem dễ dàng bắt gặp hình ảnh lực lượng công an xã tuần tra trên các tuyến đường liên xã; nhắc nhở người dân dừng, đỗ xe sai quy định; xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, đồng thời tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh.

Một trong những clip thu hút nhiều sự chú ý là đoạn video dài gần 3 phút, ghi lại cảnh tổ công tác phát hiện một xe tải dừng, đỗ không đúng quy định, gây cản trở giao thông. Tại hiện trường, Đại úy Nghĩa trực tiếp làm việc với tài xế, phân tích hành vi vi phạm và yêu cầu chấp hành quy định pháp luật, đồng thời nhấn mạnh sẽ xử lý nếu tái phạm.

Đại úy Nghĩa tuần tra trên tuyến đường liên xã, nhắc nhở người dân chấp hành quy định pháp luật. Ảnh cắt từ clip.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút hơn 75 nghìn lượt thích cùng hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều ý kiến cho rằng cách tuyên truyền này “dễ hiểu, dễ nhớ”, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Không chỉ ghi lại các tình huống thực tế, những clip này còn thể hiện rõ vai trò tiếp nhận, xử lý thông tin từ người dân. Khi nhận được phản ánh về tình trạng một số học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ điều kiện, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, thậm chí lạng lách, đánh võng, Công an xã Tân An đã vào cuộc xác minh.

Các trường hợp vi phạm sau đó được mời đến trụ sở làm việc. Tại đây, Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa cho biết lực lượng công an đã nhiều lần tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, đồng thời phối hợp với nhà trường và phụ huynh tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật về giao thông.

“Có trường hợp vi phạm nhiều lần, chúng tôi kiên quyết xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần theo dõi, quản lý con em chặt chẽ hơn”, Đại úy Nghĩa trao đổi trong một clip.

Công an xã Tân An làm việc với phụ huynh liên quan phản ánh học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ điều kiện. Ảnh cắt từ clip.

Các nội dung được ghi lại một cách tự nhiên nhưng tạo hiệu ứng mạnh nhờ tính minh bạch, rõ ràng. Người xem không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có thể tự “soi chiếu” hành vi của bản thân để điều chỉnh.

Chia sẻ về việc sử dụng Facebook cá nhân để tuyên truyền pháp luật, Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa cho biết mục tiêu không phải tạo sự nổi tiếng mà nhằm giúp người dân dễ tiếp cận thông tin hơn.

“Hiện nay, hầu hết người dân đều sử dụng mạng xã hội. Mỗi clip đăng lên là để bà con xem, tự điều chỉnh hành vi và nhắc nhở nhau chấp hành pháp luật”, anh chia sẻ.

Tuy nhiên, trước sự lan tỏa của các clip, ngày 30/3, Đại úy Nghĩa cũng lên tiếng cảnh báo về việc xuất hiện nhiều tài khoản mạng xã hội mạo danh tên tuổi, hình ảnh của mình để đăng tải nội dung quảng cáo, kinh doanh, gây hiểu nhầm.

Anh khẳng định không liên quan đến các hoạt động này, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin trước khi tương tác, không cung cấp dữ liệu cá nhân cho các tài khoản không chính thống.

Đại úy Nghĩa hỗ trợ người dân vùng lũ ở Nghệ An năm 2025. Ảnh: FBNV.

Đánh giá về cách làm này, lãnh đạo UBND xã Tân An cho rằng việc cán bộ công an cơ sở chủ động ứng dụng mạng xã hội trong tuyên truyền pháp luật là hướng đi phù hợp với thực tế.

Ông Nguyễn Viết Đức, Chủ tịch UBND xã, cho biết việc đổi mới hình thức tuyên truyền giúp người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Qua đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, số vụ vi phạm có xu hướng giảm rõ rệt.