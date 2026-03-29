Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết, thành phố đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường, phấn đấu 100% xã, phường đạt chuẩn về trật tự và mỹ quan đô thị.

Ngay sau lễ phát động, các phường đồng loạt triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự vỉa hè.

Các lực lượng phường Hòa Cường di dời đồ đạc để trên vỉa hè đường Núi Thành.

Nhiều hộ dân tại phường Hòa Cường chủ động dọn dẹp đồ đạc lấn chiếm vỉa hè sau khi được tuyên truyền.

Theo kế hoạch, đến ngày 31/3, thành phố tập trung tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ vi phạm, đồng thời rà soát, kẻ vạch, sắp xếp hạ tầng sau đó tiến hành tổng kiểm tra xử lý.

Tại phường Hòa Khánh, lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp biển hiệu, bạt che lấn chiếm vỉa hè.

Các trường hợp ô tô đỗ trên vỉa hè sai quy định bị lập biên bản.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, liên tục, tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, đồng thời kêu gọi sự chung tay của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân.

Một đoạn vỉa hè đường Núi Thành thông thoáng sau khi lực lượng chức năng đến nhắc nhở.

Trong ngày đầu ra quân, nhiều hàng quán vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè kinh doanh.

Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng Nguyễn Hà Nam nhìn nhận, dù diện mạo đô thị đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh; quảng cáo sai quy định; tập kết rác không đúng nơi, đúng thời gian vẫn còn tồn tại, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống và hình ảnh thành phố.

Ông Nam cho biết, Sở sẽ phối hợp triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: tăng cường tuyên truyền đến từng hộ dân, ứng dụng công nghệ số để tiếp nhận phản ánh; tổ chức kẻ vạch, sắp xếp lại vỉa hè, yêu cầu tháo dỡ vật cản và từng bước xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm; chỉnh trang đô thị, xử lý quảng cáo trái phép, bố trí lại điểm tập kết rác; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, nghiên cứu áp dụng xử phạt nguội qua hình ảnh.

Việc triển khai được chia thành 3 giai đoạn: giai đoạn đầu tập trung tuyên truyền, vận động; giai đoạn hai tổng kiểm tra, xử lý vi phạm, hoàn thành trước ngày 30/4; giai đoạn ba duy trì kết quả, phòng ngừa tái phạm.