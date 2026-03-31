Theo cơ quan công an, sai phạm đã xảy ra tại các dự án đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường không khí và nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cùng các đơn vị liên quan trên phạm vi cả nước.

Trong đó, trạm quan trắc chất lượng không khí tự động đặt trong khuôn viên Công viên Thanh Xuân (Hà Nội) là một trong 18 trạm do Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đầu tư, quản lý từ năm 2020. Các trạm được lắp đặt tại khu vực công cộng nhằm giám sát chất lượng không khí, cảnh báo ô nhiễm tại các địa phương.

Liên danh Công ty CP Tập đoàn Seiky và Công ty CP Kỹ thuật Toàn cầu là đơn vị cung cấp hệ thống này.

Trạm quan trắc môi trường tự động được đặt trong Công viên Thanh Xuân (TP Hà Nội).

Liên danh Công ty CP Tập đoàn Seiky và Công ty CP Kỹ thuật Toàn cầu

là đơn vị cung cấp hệ thống quan trắc. Ảnh: Đình Hiếu

Đây là một trong số 18 trạm quan trắc chất lượng không khí tự động được đặt ở các địa phương. Ảnh: Đình Hiếu

Trong phóng sự phát sóng trên bản tin thời sự 19h của Đài Truyền hình Việt Nam tối 30/3, ông Lê Đức Chiến, Chủ tịch HĐQT Công ty Toàn cầu cho biết, doanh nghiệp này không trực tiếp thực hiện dự án mà do Công ty Seiky triển khai, được chủ đầu tư tạo điều kiện thuận lợi.

Còn ông Đậu Tuấn Anh, Tổng giám đốc Công ty CP thiết bị công nghiệp và công nghệ môi trường Deahan cho biết: "Chủ đầu tư cung cấp tên các thiết bị để tập trung hỏi giá và lấy các giấy ủy quyền. Sau đó, các hãng họ báo giá và đến lúc tham gia đấu thầu thì chỉ có Seiky và Toàn cầu tham gia một mình thôi".

Đáng chú ý, để trúng thầu, các đối tượng đã thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá và đơn vị lập hồ sơ mời thầu, cài cắm các “rào cản kỹ thuật”. Hồ sơ đưa ra yêu cầu phải có giấy phép bán hàng, kèm theo các thông số kỹ thuật đặc thù của thiết bị nhằm gây khó khăn cho các đơn vị khác, qua đó đảm bảo chỉ liên danh Công ty Seiky và Công ty Toàn cầu đáp ứng được.

Sau khi trúng thầu, các đối tượng đã chi 35 tỷ đồng cho bị can Hoàng Văn Thức, nguyên Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và một số cá nhân liên quan, trong đó có Trần Thị Minh Hương, nguyên Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc.

Để có nguồn tiền chi ngoài hợp đồng, nhóm này đã nâng khống giá thiết bị nhập khẩu, tạo khoản chênh lệch lớn.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.