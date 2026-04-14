Đà Nẵng:

Điển hình là cầu Tây An 1 và Tây An 2 thuộc tuyến đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị tại xã Nam Phước. Dự án được triển khai từ tháng 4/2020, với tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng, trước đây do UBND huyện Duy Xuyên (cũ) làm chủ đầu tư.

Hai cây cầu là hạng mục trọng điểm trên tuyến dài hơn 4km, kết nối khu vực Nam Phước với các vùng lân cận, liên thông quốc lộ 1A và quốc lộ 14H. Dù phần cầu đã hoàn thiện từ hơn 2 năm trước, hệ thống đường dẫn vẫn chưa đồng bộ nên công trình chưa thể khai thác.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực hai cây cầu vắng bóng công nhân, máy móc; hai đầu cầu chưa được đấu nối, người dân buộc phải đi đường vòng hoặc sử dụng các lối tạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo phản ánh của người dân, công trình đã ngừng thi công suốt thời gian dài.

Cùng cảnh “cầu xong, đường chưa tới”, cầu Tam Giang bắc qua sông Trường Giang, tại xã Núi Thành, có tổng kinh phí hơn 150 tỷ đồng.

Công trình khởi công từ tháng 4/2017, dự kiến hoàn thành vào năm 2018, nhưng sau 9 năm và nhiều lần gia hạn, phần đường dẫn vẫn chưa hoàn thiện, trong khi phần cầu đã xong hơn 3 năm trước.

Ghi nhận của PV ngày 10/4, đường dẫn phía tây cơ bản hoàn thiện, nhưng phía đông (thôn Hòa An) vẫn ngổn ngang, xuất hiện một ao nước lớn do người dân múc đất khi di dời nhà cửa.

Trước thực tế cây cầu cũ nằm sát bên xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập, trong khi đây là tuyến độc đạo nối trung tâm xã với khu vực ven biển, UBND xã Núi Thành đã kiến nghị thành phố cho phép sử dụng tạm cầu mới. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, địa phương phải làm đường dẫn tạm để người dân lưu thông, dù công trình chưa nghiệm thu.

Cầu Trà Đình bắc qua sông Bà Rén (xã Xuân Phú) cũng trong tình trạng tương tự. Dự án hoàn thành từ năm 2020 nhưng sau gần 6 năm vẫn chưa thể phát huy công năng do thiếu đường dẫn hai đầu.

Để phục vụ nhu cầu đi lại, địa phương làm lối bê tông tạm rộng hơn 1m dẫn lên cầu cao khoảng 6m. Tuyến dốc dựng đứng, mặt đường lổn nhổn đá sỏi, hai bên cắm biển cảnh báo “đường dốc nguy hiểm”, “đi chậm”, giới hạn tốc độ 5km/h.

Do cầu cao hơn mặt đường khoảng 6m nên việc lên xuống rất khó khăn, dễ trượt ngã. Nhiều người dân phải dắt xe từng bước để qua cầu. Thực tế đã xảy ra không ít vụ tai nạn do ngã xe khi leo dốc.

Trong khi công trình hơn 51 tỷ đồng “nằm chờ”, người dân vẫn phải mạo hiểm qua lối tạm dốc đứng, nguy cơ tai nạn luôn rình rập.

Tương tự, cầu An Bình (xã Hà Nha) và cầu Sông Thu (xã Thu Bồn) dù cùng thông xe kỹ thuật từ ngày 23/3/2025 nhưng đến nay vẫn chưa thể khai thác do các đoạn đường dẫn chưa hoàn thiện.

Hai cây cầu này thuộc các dự án giao thông liên vùng quan trọng. Cầu An Bình nằm trong dự án đường nối từ ĐT609C đến quốc lộ 14B qua các xã Vu Gia và Hà Nha, tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng, dài 3,93km, trong đó hạng mục cầu bắc qua sông Vu Gia dài hơn 1.060m.

Trong khi đó, cầu Sông Thu bắc qua sông Thu Bồn thuộc dự án đường nối quốc lộ 14H đến ĐT609C, tổng mức đầu tư hơn 378 tỷ đồng, dài khoảng 6km, với hạng mục cầu dài 669m.

Hiện dự án còn khoảng 0,4km vướng mặt bằng do bồi thường, tái định cư.

Cầu Quảng Đà nối xã Hòa Tiến với phường Điện Bàn Bắc cũng rơi vào tình trạng “cầu xong, đường chờ”. Công trình được thông xe kỹ thuật từ tháng 3/2025, tổng vốn khoảng 274 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa thể đưa vào sử dụng do phần đường dẫn phía nam chưa hoàn thiện.

Hiện đường dẫn phía Hòa Tiến đã hoàn thành, trong khi phía Điện Bàn Bắc chưa được đổ đất, nền thấp hơn mặt cầu hơn 2m, nhiều đoạn cỏ mọc um tùm. Người dân muốn qua cầu phải leo dốc đất tạm bợ, việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Trước thực tế nhiều cây cầu hàng trăm tỷ đồng xây xong nhưng phải “đắp chiếu”, UBND TP Đà Nẵng cho biết, nguyên nhân chủ yếu là vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu thi công như đất đắp, cát, đá… cùng với sự vào cuộc chưa quyết liệt ở một số địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng dự án, xác định rõ khối lượng còn lại, tiến độ, nhu cầu mặt bằng và vật liệu để sớm đưa công trình vào khai thác.