Dự án dài hơn 100km, thuộc quy hoạch tuyến ven biển Việt Nam, kết nối Dung Quất – Sa Huỳnh, đi qua nhiều vùng sinh thái như rừng dương, đồng bằng, cửa sông.
Giai đoạn 1 dài khoảng 30km từ cầu Cổ Lũy đến Khu kinh tế Dung Quất đã hoàn thành, đóng vai trò kết nối khu vực phía bắc tỉnh.
Giai đoạn 2 dài khoảng 30km, vốn 2.100 tỷ đồng, đạt 80–90% khối lượng; hơn 13km từ Tư Nghĩa đến xã Mỏ Cày cơ bản xong.
Hiện, các nhà thầu thi công giai đoạn 2b dài hơn 16km; đoạn xuyên rừng gần 6km qua Mỏ Cày, Lân Phong được đẩy nhanh, dự kiến hoàn thành cuối tháng 6/2026.
Tỉnh đồng thời chuẩn bị đầu tư giai đoạn 3 dài khoảng 40km về phía nam, dự kiến hoàn thành trước năm 2030.
Khi hoàn tất, tuyến đường sẽ nối thông trục ven biển Bắc – Nam, đáp ứng nhu cầu đi lại và tạo động lực phát triển đô thị, du lịch, kinh tế biển của Quảng Ngãi.
Một số hình ảnh tuyến đường ven biển tại Quảng Ngãi đang dần thành hình:
