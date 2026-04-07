Dự án dài hơn 100km, thuộc quy hoạch tuyến ven biển Việt Nam, kết nối Dung Quất – Sa Huỳnh, đi qua nhiều vùng sinh thái như rừng dương, đồng bằng, cửa sông.

Giai đoạn 1 dài khoảng 30km từ cầu Cổ Lũy đến Khu kinh tế Dung Quất đã hoàn thành, đóng vai trò kết nối khu vực phía bắc tỉnh.

Giai đoạn 2 dài khoảng 30km, vốn 2.100 tỷ đồng, đạt 80–90% khối lượng; hơn 13km từ Tư Nghĩa đến xã Mỏ Cày cơ bản xong.

Hiện, các nhà thầu thi công giai đoạn 2b dài hơn 16km; đoạn xuyên rừng gần 6km qua Mỏ Cày, Lân Phong được đẩy nhanh, dự kiến hoàn thành cuối tháng 6/2026.

Tỉnh đồng thời chuẩn bị đầu tư giai đoạn 3 dài khoảng 40km về phía nam, dự kiến hoàn thành trước năm 2030.

Khi hoàn tất, tuyến đường sẽ nối thông trục ven biển Bắc – Nam, đáp ứng nhu cầu đi lại và tạo động lực phát triển đô thị, du lịch, kinh tế biển của Quảng Ngãi.

Một số hình ảnh tuyến đường ven biển tại Quảng Ngãi đang dần thành hình:

Đầu tháng 4, tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh (giai đoạn 2) dài khoảng 30km, đoạn từ cầu Cổ Lũy vào phía nam đến xã Lân Phong, đang dần hoàn thiện.

Trong đó, đoạn từ xã Tư Nghĩa đến xã Mỏ Cày dài hơn 13km đã cơ bản hoàn thành. Tuyến đường đi qua Bầu Ốc (xã Mỏ Cày), hai bên là bàu nước, ao hồ ven biển.

Tuyến được mở mới hoàn toàn, chủ yếu đi qua đất nông nghiệp, chạy song song quốc lộ 1 về phía Đông.

Tuyến đường có mặt bê tông nhựa, đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, nền rộng 12m, tốc độ thiết kế 80km/h.

Trên tuyến từ xã Tư Nghĩa đến xã Mỏ Cày có nhiều cây cầu như: Bầu Ốc, Khánh Lạc, Tân Quang, Vực Hồng, Nghĩa Hà…

Trong đó, cầu Cửa Lở dài 438m, bắc qua sông Vệ, là hạng mục lớn nhất, được thi công theo công nghệ đúc hẫng cân bằng.

Tuyến cũng bố trí nhiều nút giao đồng mức với các tuyến đường dân sinh, liên xã…

Taluy hai bên tuyến được gia cố, đảm bảo ổn định nền đường.

Hệ thống hộ lan, cọc tiêu, biển báo... được lắp đặt đồng bộ.

Tuyến đường ven biển chạy qua cánh đồng lúa tại xã Long Phụng, giao với đường liên xã.

Tuyến đường ven biển uốn lượn qua sông, đầm; hai bên là rừng dương và khu vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Khi thông xe, các đoạn tuyến hoàn thành trong giai đoạn 2 sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, chia sẻ áp lực giao thông với Quốc lộ 1, đồng thời tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân khu vực xã Lân Phong, Mỏ Cày...

Hiện, đoạn đường dài khoảng 6km xuyên rừng dương nối xã Mỏ Cày và Lân Phong đang được đẩy nhanh thi công. Khi giai đoạn 2 hoàn thành, tổng chiều dài tuyến ven biển Quảng Ngãi sẽ đạt hơn 60km, trong quy hoạch hơn 100km.

Đoạn còn lại từ đầu cầu Cổ Lũy vào phía nam đang được đẩy nhanh thi công, nhằm kết nối liền mạch với các đoạn phía bắc đã hoàn thành của giai đoạn 1.

Giai đoạn 1 tuyến ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh gồm các đoạn Trà Khúc – Mỹ Khê và Mỹ Khê – Dung Quất, dài hơn 30 km, đã đưa vào khai thác từ năm 2016.

Tại đầu cầu Cổ Lũy, tuyến đi qua khu vực núi Thiên Mã, nơi có chùa Minh Đức và tượng Quan Âm cao nhất Đông Nam Á.