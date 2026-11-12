Sau hơn 10 ngày mất tích bí ẩn, cô gái 24 tuổi được Công an TPHCM phát hiện trong tình trạng tử vong, bị chôn tại bãi đất trống ở xã Tân Vĩnh Lộc. Công an đã bắt giữ nghi phạm giết người.

Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phối hợp cùng Công an xã Tân Vĩnh Lộc đang tạm giữ hình sự Chúc Kim Hương (34 tuổi, quê TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi giết người.

Hơn 10 ngày trước, gia đình một cô gái 24 tuổi đến cơ quan công an tại TPHCM trình báo việc con gái mất tích. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã vào cuộc rà soát, tìm kiếm.

Công an phong tỏa hiện trường vụ giết người, chôn xác phi tang. Ảnh: C.H.

Qua trích xuất dữ liệu và xác minh, công an xác định điểm đến cuối cùng của cô gái là một con hẻm trên đường Võ Văn Vân, xã Tân Vĩnh Lộc. Cô gái được tài xế xe ôm công nghệ chở tới và không hề rời khỏi khu vực này.

Tiếp tục kiểm tra hệ thống camera an ninh xung quanh, trinh sát phát hiện cô gái đã đi vào xưởng sửa chữa máy may vải của Chúc Kim Hương tại hẻm D20 đường Võ Văn Vân.

Từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã triệu tập Hương lên làm việc. Qua đấu tranh, Hương thừa nhận đã ra tay sát hại cô gái rồi chôn giấu thi thể nhằm phi tang.

Nghi phạm chỉ điểm nơi chôn xác phi tang

Bước đầu, Hương khai nhận hơn 10 ngày trước đã liên hệ, yêu cầu cô gái đến xưởng của mình để mua dâm. Cô gái đi xe ôm công nghệ đến. Sau đó, Hương đã dùng một khúc gỗ đánh mạnh khiến cô gái tử vong tại chỗ.

Để che giấu hành vi, Hương đưa thi thể nạn nhân ra bãi đất trống đối diện xưởng, cũng nằm trong hẻm D20, đào hố và chôn lấp.

Khu vực công an tìm thấy thi thể cô gái. Ảnh: C.H.

Từ khai báo của Hương, ngay trong đêm qua, cơ quan công an đã phong tỏa khu vực hẻm D20 đường Võ Văn Vân, đưa nghi phạm Hương đi thực nghiệm, chỉ điểm vị trí chôn thi thể nạn nhân.

Thi thể cô gái được khai quật, chuyển đi để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi. Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người dân địa phương.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục lấy lời khai của Hương, củng cố hồ sơ để làm rõ động cơ gây án cũng như các tình tiết liên quan.