Khoảng 20h20 ngày 5/8, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một điểm bán đồ tre, nứa trong dãy ki-ốt ở khu vực chợ Biên Hòa, góc đường Lý Thường Kiệt - Nguyễn Hiền Vương (phường Trấn Biên, TP Đồng Nai).

Chỉ ít phút sau, lửa bốc lên dữ dội bao trùm cả khu vực, khiến nhiều tiểu thương và người dân hốt hoảng tháo chạy, di dời tài sản.

Bên trong các ki ốt chứa lượng lớn hàng hóa dễ bắt lửa như đồ nhựa, vật dụng gia đình, đồ tre, nứa và đồ thờ cúng. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các gian hàng liền kề rồi bốc lên tầng trên, bao trùm cả khu vực.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đồng Nai phối hợp với quân đội khẩn trương điều động hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Nhiều mũi chữa cháy được triển khai đồng thời từ các hướng, tập trung khống chế đám cháy, ngăn ngọn lửa lan sang những dãy ki ốt và công trình lân cận.

Các cảnh sát phải trèo lên mái hiên dùng búa đập vỡ các ô kính, mở đường đưa vòi nước vào khu vực ngọn lửa đang bùng phát ở tầng trên.

Sau gần 2 giờ dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế. Tại hiện trường, nhiều dãy ki ốt chỉ còn trơ khung sắt, hàng hóa bị thiêu rụi.

Chị Chung Nguyệt Mai (40 tuổi), nhân viên bán hàng tại một ki ốt trong khu vực, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ hỏa hoạn. "Tôi nghe mọi người hô cháy, quay lại thì đã thấy lửa bùng lên rất lớn. Ai cũng hốt hoảng chạy đi di chuyển hàng hóa", chị Mai kể.

Một chiếc xe máy nằm bên trong khu vực cháy chỉ còn trơ khung.

Lãnh đạo TP Đồng Nai và địa phương có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy.

Theo lãnh đạo UBND phường Trấn Biên, ước tính ban đầu, vụ hỏa hoạn đã khiến hơn 10 ki ốt bị ảnh hưởng, trong đó nhiều gian hàng bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Sau khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường để khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.