VIDEO (Nguồn: TH)

Tối 30/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe khách giường nằm.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h50, xe giường nằm mang biển kiểm soát 47H-048.XX do tài xế Văn Hữu Th. (SN 1974, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng Buôn Ma Thuột – Huế.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TH

Khi đến Km1673+550, thuộc xã Ea H'Leo (Đắk Lắk), tài xế phát hiện mùi khét, khói bốc lên từ phía đầu xe bên phụ nên vội tấp vào lề kiểm tra và phát hiện ngọn lửa đã bùng phát.

Ngay lập tức tài xế cùng phụ xe dùng bình chữa cháy trang bị sẵn trên xe để dập lửa nhưng không thành công.

Lúc này, tài xế ra hiệu chặn các xe đi ngược chiều để mượn thêm bình chữa cháy hỗ trợ nhưng vẫn không khống chế được đám cháy.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ hhu vực 7 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Đắk Lắk) nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường dập lửa.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận, chiếc xe khách đã bị ngọn lửa bao trùm, bốc cháy ngùn ngụt. Sau khoảng 20 phút nỗ lực, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có 10 người (7 hành khách, 2 tài xế và 1 phụ xe). Nhờ phát hiện kịp thời, toàn bộ hành khách cùng nhà xe đã thoát nạn an toàn.

Đáng chú ý, trong cốp xe khách lúc này đang chở hơn 1 tấn sầu riêng; vụ hỏa hoạn khiến một phần số hàng bị cháy.