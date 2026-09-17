Rạng sáng 17/9, tại nhà ông X.V.D. (SN 1975, ở thôn Tú Lý, xã Đà Bắc) xảy ra vụ sạt lở đất. Đất đá từ khu vực đồi phía sau sạt xuống nhà, làm sập tường hai phòng ngủ và vùi lấp 3 người.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh cùng Công an xã Đà Bắc huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, tìm kiếm những người bị vùi lấp.

Sau quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy 3 thi thể nạn nhân.

Các nạn nhân được xác định gồm ông X.V.D., bà Đ.T.L. (SN 1979, vợ ông D.) và cụ bà X.T.C. (SN 1949, cô ruột ông D.).

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục xử lý hiện trường, khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và triển khai biện pháp phòng ngừa nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Lực lượng chức năng huy động máy móc để tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Công an Phú Thọ

Việc tìm kiếm nạn nhân diễn ra trong điều kiện mưa lớn. Ảnh: Công an Phú Thọ

Ảnh: Công an Phú Thọ

Vụ sạt lở khiến 3 người tử vong. Ảnh: Công an Phú Thọ