Clip hiện trường vụ tai nạn:

Trưa 6/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h35 cùng ngày, tài xế Nguyễn Hữu Đ. (trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển ô tô đầu kéo mang BKS 47R – 040.88 kéo theo rơ-moóc biển số 47H – 005.98 lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng từ TPHCM đi Đắk Lắk.

Khi đến địa phận thôn 2 Trúc Sơn, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, xe đầu kéo bất ngờ tông lao sang bên trái đường rồi tông vào xe công nông do anh Y.S.E.B. (SN 1994, trú tại buôn Trum, xã Cư Jút) điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại.

Hậu quả của vụ tai nạn làm anh Y.S.E.B. tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên 2 người đã tử vong sau đó.

Tại hiện trường, cả 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn:

Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: Hải Dương

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Hải Dương

Bánh trước của xe container rơi xuống mương. Ảnh: Hải Dương

Đầu xe công nông bị đứt rời khỏi xe. Ảnh: Hải Dương

Xe container lao sang trái đường rồi tông vào xe công nông. Ảnh: Hải Dương

Vụ tai nạn khiến các phương tiện bị ách tắc cục bộ. Ảnh: Hải Dương