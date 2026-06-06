Sáng 6/6, trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo xã Cư Jút cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương nặng phải cấp cứu.

"Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông", lãnh đạo xã Cư Jút cho biết.

Công an đang điều tiết giao thông. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, khoảng 8h10 cùng ngày, xe container đang lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ TPHCM về tỉnh Đắk Lắk.

Khi xe đến địa phận xã Cư Jút (Lâm Đồng) bất ngờ tông vào xe máy cày lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến 3 người tử vong, 2 người khác bị thương nặng.

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