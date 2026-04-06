Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30 chiều nay (6/4), trên tuyến đường ĐT.761, đoạn qua thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm trên, xe khách 24 chỗ BKS 86H-045.61 (chưa rõ người điều khiển) chở nhiều thợ lặn lưu thông trên tuyến đường ven biển ĐT.761, hướng từ xã Hòa Thắng đi xã Tuy Phong.

Khi đến khu vực giao với đường đôi Hòa Thắng – Hòa Phú, thuộc thôn Hồng Lâm, chiếc xe bất ngờ mất lái, lao về phía trước rồi rơi xuống vực sâu.

Tại hiện trường, xe khách biến dạng nặng, nhiều người mắc kẹt bên trong hoảng loạn kêu cứu. Phát hiện vụ việc, người dân nhanh chóng hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu.

Ít phút sau, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Theo ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thắng, vụ tai nạn khiến 4 người tử vong và 12 người bị thương.

Đến gần 17h, chiếc xe khách gặp nạn đã được đưa lên khỏi vực sâu. Các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

