XEM CLIP: Người dân hỗ trợ cứu các nạn nhân.

Tối 6/4, không khí nặng trĩu bao trùm Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) - nơi tiếp nhận và điều trị các nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực tại xã Hòa Thắng, xảy ra chiều cùng ngày.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.D

Theo lời các nạn nhân sống sót, tai nạn xảy ra khi nhiều người trên xe đang ngủ thì bất ngờ nghe tài xế hô hoán xe mất phanh. Chiếc xe mất lái và lao xuống vực trong chớp mắt.

Là một trong những nạn nhân bị thương nhẹ, anh Đỗ Tuấn Kiệt (22 tuổi, thợ lặn) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc chiếc xe gặp nạn.

Anh kể, nhiều người trên xe đang ngủ thì bất ngờ nghe tài xế hô hoán xe mất phanh. Tất cả giật mình tỉnh giấc, chưa kịp phản ứng thì xe đã đổ dốc và lao xuống vực. “Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chỉ trong khoảng một phút”, anh nhớ lại.

Do xe lao xuống với tốc độ cao, anh bị văng ra ngoài qua cửa kính, chỉ bị thương nhẹ. Trong khi đó, nhiều người khác mắc kẹt trong xe, bị các bao sò đè lên, chịu thương tích nặng, thậm chí tử vong.

Một nạn nhân khác, thợ lặn Nguyễn Văn Vũ kể lại “Nghe tài xế la lớn mất phanh, mọi người hoảng loạn nhưng không kịp trở tay. Sau khi tài xế cố đánh lái, chiếc xe lao xuống vực, rồi tôi không còn biết gì nữa”, anh Vũ kể lại.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Các nạn nhân cho biết, hằng ngày chiếc xe chở họ xuất phát từ xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng) vào rạng sáng, chiều chở về nhà. Tuy nhiên, chuyến xe định mệnh lần này đã không trở về như mọi khi, để lại nỗi đau khôn nguôi cho nhiều gia đình.

Đau xót, trong số những người tử vong có hai anh em ruột là Nguyễn Văn C. (23 tuổi) và Nguyễn Văn Đ. (13 tuổi, cùng trú xã Phan Rí Cửa).

Chiếc xe khách gặp nạn được đưa lên khỏi vực sâu để phục vụ việc khám nghiệm, điều tra. Ảnh: N.D

Như VietNamNet đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 6/4 tại Km16+300 đường ĐT.715, thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng.

Thời điểm này, ô tô khách 24 chỗ mang biển kiểm soát 86H-054.61 do tài xế Trần Thanh Sơn (38 tuổi) điều khiển đang lưu thông theo hướng Mũi Né đi xã Tuy Phong thì bất ngờ đổ dốc và lao xuống vực.

Hậu quả, 4 người tử vong và 12 người bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.