Đại hội Đại biểu Hiệp hội Cửa Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2025–2030 có sự tham dự của hơn 300 đại biểu, đại diện cho các chi hội, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và đơn vị thành viên tiêu biểu trên toàn quốc.

Đại hội đánh dấu bước ngoặt phát triển mới của cộng đồng doanh nghiệp ngành cửa Việt Nam, hướng tới chuyên nghiệp, hội nhập và phát triển bền vững, là cột mốc quan trọng trong chặng đường phát triển mới của Hiệp hội Cửa Việt Nam, khẳng định vị thế là tổ chức nghề nghiệp đại diện chính thức cho cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cửa, nhôm, kính và phụ kiện tại Việt Nam.

5 năm kiến tạo, kết nối và lan tỏa

Hiệp hội Cửa Việt Nam được thành lập ngày 17/10/2020 theo Quyết định số 3539/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ. Dù ra đời trong bối cảnh dịch bệnh, khó khăn chung của nền kinh tế, song Hiệp hội đã sớm khẳng định vai trò tiên phong trong việc tập hợp, gắn kết và đồng hành cùng doanh nghiệp ngành cửa cả nước.

Trong nhiệm kỳ I (2020-2025), Ban Chấp hành Hiệp hội đã xây dựng được 19 Chi hội tại ba miền Bắc - Trung - Nam, quy tụ gần 20.000 hội viên. Hệ thống Chi hội trở thành mạng lưới kết nối mạnh mẽ, giúp hội viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác thương mại và hỗ trợ nhau trong sản xuất, phát triển thị trường.

Đặc biệt, Triển lãm Quốc tế Ngành Cửa Việt Nam (VNDA EXPO) - sự kiện do Hiệp hội bảo trợ và phối hợp tổ chức đã tạo tiếng vang lớn, quy tụ hàng trăm thương hiệu trong và ngoài nước, trở thành cầu nối quan trọng đưa thương hiệu cửa Việt Nam vươn tầm khu vực.

Gắn kết vì cộng đồng

Song song với các hoạt động chuyên môn, Hiệp hội Cửa Việt Nam luôn chú trọng trách nhiệm xã hội và giá trị nhân văn trong mọi hành động. Trong suốt 5 năm qua, Hiệp hội cùng các Chi hội và hội viên đã triển khai nhiều chương trình thiện nguyện có ý nghĩa sâu sắc.

Các hoạt động tiêu biểu gồm: ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đóng góp Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19, xây dựng nhà tình nghĩa, tài trợ điểm trường vùng cao tại Quảng Trị, Hà Giang và tham gia Dự án Tái thiết Làng Nủ - Nậm Tông. Những hoạt động đó thể hiện tinh thần tương thân tương ái, khẳng định bản sắc đoàn kết, nghĩa tình của cộng đồng doanh nghiệp ngành cửa Việt Nam.

Bước chuyển mình cho giai đoạn phát triển mới

Tại Đại hội khóa II, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong nhiệm kỳ I, đồng thời thông qua phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hiệp hội xác định mục tiêu trung tâm là 'Kết nối - Đổi mới - Phát triển bền vững', tập trung vào các định hướng chiến lược:

- Đẩy mạnh kết nối hội viên, tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

- Ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động quản trị, truyền thông và xúc tiến thương mại.

- Tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng cơ hội xuất khẩu.

- Đóng góp xây dựng chính sách và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia.

- Tôn vinh và phát triển nguồn nhân lực ngành cửa.

Khép lại Đại hội là Đêm Gala giao lưu và tri ân với chủ đề 'Kết nối tinh hoa – Ngành cửa vươn xa'. Chương trình là dịp để các doanh nghiệp hội viên cùng nhìn lại chặng đường 5 năm vừa qua, mở ra tinh thần đoàn kết, hợp tác, sáng tạo cho giai đoạn mới.

