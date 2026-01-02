Hiệp phụ là gì? Hiệp phụ (tiếng Anh: Extra Time, viết tắt: ET) là một quy định chính thức trong Luật Bóng đá (Laws of the Game) do Hội đồng Bóng đá Quốc tế (IFAB) ban hành. Đây là khoảng thời gian thi đấu bổ sung được áp dụng để phân định thắng thua trong các trận đấu không thể kết thúc với tỷ số hòa, điển hình là các trận thuộc vòng loại trực tiếp hoặc chung kết. Ảnh minh họa: AI Hiệp phụ có cấu trúc như sau: Tổng thời gian: 30 phút.

Số hiệp: Được chia thành hai hiệp đấu.

Thời lượng mỗi hiệp: 15 phút.

Nghỉ giữa hiệp: Có một khoảng nghỉ ngắn (khoảng 1 phút) giữa hai hiệp phụ để các đội đổi sân và uống nước. Không có thời gian nghỉ kỹ thuật dài như giữa hai hiệp chính.

Đổi sân: Các đội sẽ đổi bên sau khi kết thúc 15 phút của hiệp phụ đầu tiên.

Sau khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, các đội được nghỉ khoảng 5 phút trước khi bắt đầu hiệp phụ thứ nhất.

Phân biệt hiệp phụ và bù giờ Người hâm mộ thường nhầm lẫn giữa hai khái niệm này. Tiêu chí Hiệp phụ (Extra Time) Bù giờ (Stoppage Time/Added Time) Định nghĩa Là khoảng thời gian thi đấu bổ sung kéo dài 30 phút, áp dụng sau khi 90 phút thi đấu chính thức (bao gồm cả bù giờ) kết thúc với tỷ số hòa. Là khoảng thời gian được trọng tài quyết định và cộng thêm vào cuối mỗi hiệp đấu để bù đắp cho thời gian bị lãng phí/gián đoạn. Thời lượng Tổng cộng 30 phút, được chia thành hai hiệp, mỗi hiệp 15 phút. Kéo dài vài phút (không cố định), do trọng tài quyết định dựa trên các gián đoạn xảy ra trong hiệp đấu. Mục đích Phân định thắng thua trong các trận đấu loại trực tiếp. Bù đắp thời gian thi đấu bị mất do thay người, chấn thương, xử lý kỷ luật, hoặc kiểm tra VAR. Thời điểm diễn ra Diễn ra sau khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức nếu tỷ số hòa. Được cộng thêm vào cuối mỗi hiệp đấu (hiệp 1, hiệp 2, và cả hai hiệp phụ, nếu có). Điều kiện áp dụng Chỉ áp dụng trong các trận đấu loại trực tiếp (Knockout Stages) hoặc chung kết, khi cần xác định đội chiến thắng. Hiếm khi áp dụng trong vòng bảng/vòng loại tính điểm. Áp dụng trong mọi trận đấu (không phụ thuộc vào tỷ số hòa). Thay người Các đội thường được phép sử dụng thêm một quyền thay người thứ sáu (bổ sung). Các lần thay người trong thời gian bù giờ vẫn được tính vào tổng số lượt thay người cho phép của đội (tối đa 5 lượt dừng trận trong 90 phút, cộng thêm 1 lượt trong hiệp phụ).

Điều kiện áp dụng hiệp phụ Hiệp phụ không được áp dụng cho mọi trận đấu có tỷ số hòa. Việc này phụ thuộc vào điều lệ của từng giải đấu và thường chỉ xuất hiện trong các trận đấu có tính chất loại bỏ trực tiếp: Các vòng loại trực tiếp (Knockout Stages): Áp dụng từ vòng 1/8 trở đi tại các giải đấu lớn như World Cup, Euro, Champions League.

Các trận chung kết: Chung kết World Cup, Champions League và các cúp quốc gia.

Các trận play-off: Các trận tranh vé thăng hạng, trụ hạng hoặc vé vớt, đặc biệt khi luật bàn thắng sân khách không áp dụng hoặc không đủ để phân định thắng thua. Ngược lại, các trận đấu thuộc vòng bảng hoặc vòng loại có tính điểm sẽ kết thúc ngay sau 90 phút với kết quả hòa.

Luật và quy định dành cho hiệp phụ Các quy định trong hiệp phụ phần lớn tuân thủ luật bóng đá thông thường, nhưng có những điều chỉnh quan trọng về quyền thay người và cách xử lý thời gian. - Quyền Thay Người: Luật thay người trong hiệp phụ đã được cập nhật để hỗ trợ các đội đối phó với sự bào mòn thể lực. Mỗi đội được phép sử dụng thêm một quyền thay người thứ sáu nếu trận đấu bước vào hiệp phụ. Quyền này bổ sung cho 5 lần thay người được phép trong 90 phút chính thức. Các đội có tối đa 3 lượt dừng trận đấu để thay người trong 90 phút, và được thêm 1 lượt dừng bổ sung trong hiệp phụ. Việc thay người vào thời điểm nghỉ giữa hai hiệp chính, giữa hiệp chính và hiệp phụ, hoặc giữa hai hiệp phụ không bị tính là một lượt dừng trận đấu. Giai đoạn Số cầu thủ được thay Số lượt dừng trận đấu tối đa 90 phút chính thức 5 cầu thủ 3 lượt Hiệp phụ Thêm 1 cầu thủ Thêm 1 lượt (tổng 4 lượt) - Thẻ Phạt: Các thẻ vàng và thẻ đỏ nhận trong hiệp phụ được tính như trong 90 phút chính thức. Một cầu thủ đã nhận thẻ vàng trong hiệp chính và nhận thêm thẻ vàng thứ hai trong hiệp phụ sẽ bị truất quyền thi đấu. - VAR (Trợ lý Trọng tài Video): Công nghệ VAR tiếp tục được áp dụng trong hiệp phụ để hỗ trợ trọng tài trong các quyết định quan trọng như bàn thắng, phạt đền, và thẻ đỏ trực tiếp. - Bù Giờ trong Hiệp phụ: Tương tự như các hiệp chính, trọng tài có thể cộng thêm thời gian bù giờ vào cuối mỗi hiệp phụ (mỗi hiệp 15 phút) để bù cho thời gian bị gián đoạn do chấn thương, thay người, kiểm tra VAR hoặc các tình huống khác.

Vai trò của hiệp phụ Xác định đội chiến thắng xứng đáng: Hiệp phụ cho các đội thêm thời gian để thể hiện khả năng, giúp đảm bảo đội chiến thắng là đội xứng đáng nhất chứ không chỉ dựa vào may mắn.

Hiệp phụ cho các đội thêm thời gian để thể hiện khả năng, giúp đảm bảo đội chiến thắng là đội xứng đáng nhất chứ không chỉ dựa vào may mắn. Tăng tính kịch tính và hấp dẫn: Giai đoạn này thường diễn ra với nhịp độ căng thẳng, các cầu thủ chơi với quyết tâm cao hơn, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm và thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Giai đoạn này thường diễn ra với nhịp độ căng thẳng, các cầu thủ chơi với quyết tâm cao hơn, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm và thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Cơ hội thể hiện bản lĩnh: Hiệp phụ là thời điểm để các cầu thủ thể hiện ý chí và quyết tâm. Họ có xu hướng chơi tấn công và chấp nhận rủi ro nhiều hơn, từ đó tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ.

Các quy tắc đã bị bãi bỏ của hiệp phụ Trong quá khứ, FIFA đã thử nghiệm các luật khác nhau nhằm giảm thiểu các loạt sút luân lưu, nhưng chúng đều đã bị bãi bỏ. Golden Goal (Bàn thắng vàng): Áp dụng từ 1993 đến 2004, luật này quy định đội ghi bàn đầu tiên trong hiệp phụ sẽ thắng ngay lập tức và trận đấu kết thúc. Tuy nhiên, nó bị chỉ trích vì khuyến khích lối chơi phòng ngự tiêu cực.

Silver Goal (Bàn thắng bạc): Tồn tại ngắn ngủi từ 2002 đến 2004, luật này quy định đội dẫn trước sau khi hiệp phụ thứ nhất kết thúc sẽ là đội chiến thắng. Hiện tại, luật thi đấu đủ 30 phút hiệp phụ được áp dụng trên toàn thế giới, đảm bảo cả hai đội có đủ thời gian để thi đấu và không bị kết thúc trận đấu một cách đột ngột.

Những hiệp phụ đi vào lịch sử bóng đá Hiệp phụ là nơi sản sinh ra nhiều khoảnh khắc lịch sử không thể quên trong bóng đá. Chung kết World Cup 1994: Bàn thắng của Roberto Baggio trong hiệp phụ giúp Ý đánh bại Brazil.

Chung kết World Cup 2006: Zinedine Zidane bị truất quyền thi đấu sau cú húc đầu vào ngực Marco Materazzi, và Ý giành chiến thắng sau loạt sút luân lưu.

Chung kết Champions League 2014: Real Madrid ghi liên tiếp 3 bàn trong hiệp phụ để đánh bại Atlético Madrid 4-1, hoàn thành giấc mơ "La Décima".

Chung kết World Cup 2014: Mario Götze ghi bàn thắng quyết định giúp Đức vô địch.

Chung kết World Cup 2022: Cú hat-trick của Kylian Mbappé giúp Pháp gỡ hòa 3-3, kéo trận đấu vào hiệp phụ và sau đó là loạt sút luân lưu.