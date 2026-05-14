Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh và các đại biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra từ ngày 11-13/5 tại Hà Nội. Ảnh: Quang Vinh

Lan tỏa tinh thần phụng sự cộng đồng

Trong dòng chảy lịch sử dân tộc Việt Nam, tinh thần yêu nước, lòng nhân ái và khát vọng hòa bình luôn là sợi chỉ đỏ kết nối mọi tầng lớp nhân dân, bất kể khác biệt về tôn giáo, dân tộc hay hoàn cảnh xã hội.

Từ nền tảng ấy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng của đất nước trong mọi giai đoạn phát triển.

Đoàn kết trong giai đoạn mới là biết tôn trọng những khác biệt hợp pháp, chính đáng; giải quyết hài hòa lợi ích, lấy mục tiêu chung của quốc gia-dân tộc làm điểm tương đồng, lấy khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc làm ngọn cờ quy tụ mọi người Việt Nam yêu nước. (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sáng 12/5/2026)

Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sáng 12/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh lời kêu gọi phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến để xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở nhiều suy ngẫm sâu sắc về vai trò của các tổ chức tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu trong việc lan tỏa tinh thần phụng sự Tổ quốc và đồng bào.

Tinh thần ấy được thể hiện sinh động qua những hoạt động “tốt đời, đẹp đạo”, những việc bác ái của đồng bào Công giáo, trong đó Hiệp sĩ Đại Thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh là một trong những điển hình tiêu biểu. Ông là khách mời dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhiều năm qua, ông thường xuyên tham gia và hỗ trợ chương trình thiện nguyện hướng về người nghèo, người yếu thế, đồng bào gặp thiên tai, hoạn nạn; đồng thời tích cực kết nối các hoạt động mang tinh thần đối thoại và hợp tác, sẻ chia.

Hiệp sĩ Đại Thánh giá và tâm niệm yêu nước bắt đầu từ những việc tốt

Liên hệ lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh chia sẻ: Lịch sử Việt Nam đã nhiều lần chứng minh, mỗi khi dân tộc đối diện khó khăn, sức mạnh đoàn kết lại trở thành điểm tựa lớn lao nhất.

Từ các phong trào yêu nước của đồng bào Công giáo trong kháng chiến, đến những đóng góp hôm nay trong công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội, tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo” ngày càng được khẳng định mạnh mẽ.

Người Công giáo Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh được Đức Giáo hoàng Benedict XVI phong tước phẩm Hiệp sĩ Đại Thánh giá của Dòng Thánh Gregorio Cả vào năm 2007. Đây là tước phẩm cao nhất trong hệ thống của các Dòng Hiệp sĩ Giáo hoàng, là vinh dự tối cao cho giáo dân hoặc người không Công giáo có đóng góp đặc biệt cho Giáo hội và nhân loại.

Theo ông, đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã xác định “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” và “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào không chỉ là tình cảm tự nhiên mà còn là một đòi hỏi của Phúc âm”.

Ông cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, người Công giáo có điều kiện thuận lợi để tham gia đầy đủ vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, yên tâm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc và tích cực thi đua yêu nước trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hiệp sĩ Đại Thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh (thứ hai từ trái qua) dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: Quang Vinh

Trong tinh thần bác ái Công giáo, Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh tâm niệm rằng, thi đua yêu nước có thể bắt đầu từ sự sẻ chia giữa con người với con người.

Theo ông, yêu nước không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao, mà có thể được vun đắp từ nhiều việc tốt nhỏ bé bằng một tấm lòng chân thành.

“Khi nhiều người cùng làm điều tốt mỗi ngày, sức mạnh cộng hưởng ấy sẽ tạo nên những giá trị lớn lao cho cộng đồng và đất nước”, ông chia sẻ.

Đây cũng là cốt lõi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang không ngừng vun đắp và phát huy; là sự cộng hưởng của hàng triệu tấm lòng, của các tầng lớp Nhân dân, các tôn giáo, dân tộc cùng hướng về mục tiêu chung vì đất nước Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc.

A Luých