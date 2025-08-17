Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện: “Phụ nữ chủ động - Gia đình hạnh phúc - Cộng đồng khỏe mạnh” do Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn TCR - nhãn hàng Vagisil thực hiện.

Theo thống kê của Bộ Y tế, có tới 90% phụ nữ Việt Nam từng mắc các bệnh phụ khoa trong đời. Đáng chú ý, tỷ lệ viêm âm đạo, viêm cổ tử cung và các bệnh nhiễm khuẩn đang ngày càng trẻ hóa, trong khi phần lớn phụ nữ thiếu kiến thức về chăm sóc vùng kín, dẫn tới lựa chọn sai sản phẩm, vệ sinh không đúng cách hoặc chủ quan trong việc phòng bệnh.

Bên cạnh đó, thực trạng dậy thì sớm ở bé gái đang gia tăng, với hơn 21% em dậy thì trước 11 tuổi, đặt ra thách thức lớn cho phụ huynh trong việc hướng dẫn vệ sinh và chăm sóc sức khỏe vùng kín ngay từ nhỏ cho con. Thêm vào đó là sự e ngại, hạn chế trong trao đổi về vấn đề phụ khoa - một rào cản đáng kể trong hành trình chăm sóc sức khỏe sinh sản toàn diện.

Với thông điệp xuyên suốt là "Hiểu đúng - Chăm chuẩn - Sống khỏe mỗi ngày", chương trình "Yêu thương bắt đầu từ sự chủ động" có tư vấn chuyên môn của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Nội cùng những chuyên gia y tế hàng đầu không chỉ mang đến những kiến thức khoa học, chính xác mà còn mở ra những câu chuyện gần gũi, chân thực về việc chăm sóc vùng kín đúng cách và thói quen yêu thương bản thân hằng ngày trong cộng đồng phụ nữ Việt.

Sự kiện ra mắt Quỹ “Vì một triệu phụ nữ Việt Nam khỏe mạnh” mở ra một hành trình mới, nơi mỗi phụ nữ Việt Nam được tiếp cận nguồn thông tin y khoa chính thống, dịch vụ y tế chất lượng và sự đồng hành tận tâm từ cộng đồng. Quỹ “Vì một triệu phụ nữ Việt Nam khỏe mạnh” được thành lập với sứ mệnh hỗ trợ phụ nữ Việt Nam tiếp cận dịch vụ y tế, thông tin khoa học và phương pháp chăm sóc sức khỏe đúng cách.

Chia sẻ tại lễ ra mắt ngày 15/8, Nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam cho biết, phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội, nhưng lại là nhóm dễ bị tổn thương về sức khỏe do nhiều yếu tố: thiếu điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế, áp lực kinh tế - xã hội, gánh nặng chăm sóc gia đình.

Việc thành lập Quỹ “Vì một triệu phụ nữ Việt Nam khỏe mạnh” không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm bình đẳng giới và nâng cao chất lượng cuộc sống cho một nửa dân số đất nước.

"Với vai trò là cơ quan báo chí chuyên sâu về gia đình, chúng tôi nhận thấy việc bảo vệ sức khỏe phụ nữ là một sứ mệnh cấp thiết. Quỹ ‘Vì một triệu phụ nữ Việt Nam khỏe mạnh' ra đời sẽ là điểm tựa vững chắc để đông đảo phụ nữ Việt Nam được tiếp cận thông tin, dịch vụ y tế và sự hỗ trợ kịp thời. Tạp chí Gia đình Việt Nam sẽ đồng hành trong việc lan tỏa thông điệp nhân văn này đến mọi miền Tổ quốc", Nhà báo Hồ Minh Chiến chia sẻ.

