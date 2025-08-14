Ngày 14/8, ông Phạm Văn Học - Chủ tịch Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết các bác sĩ tại đây đã thực hiện một tình huống "xé rào", quyết định truyền máu cho người bệnh trong tình trạng nguy kịch, chưa rõ nhóm máu nào.

Trước đó, một người phụ nữ vào cấp cứu tại phòng khám Hùng Vương Chân Mộng trong trạng thái sốc chấn thương nặng, máu phun thành tia, mạch cảnh, mạch bẹn rời rạc... Bác sĩ nhận định người bệnh đã rơi vào trạng thái sốc rất nặng nếu không được vận mạch và truyền máu sẽ tử vong.

Nữ bệnh nhân sau khi bình phục. Ảnh: BVCC

Tuy nhiên, ở phòng khám không có máu truyền và không được pháp luật cho phép. Đứng trước sự lựa chọn sinh tử, phòng khám liên hệ ngay với Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.

Ban giám đốc bệnh viện ngay lập tức điều động 3 đơn vị máu nhóm O (nhóm máu có thể truyền cho tất cả nhóm còn lại) từ bệnh viện để truyền cho bệnh nhân tại phòng khám khi chưa kịp làm xét nghiệm xác định nhóm máu. Các bác sĩ tại phòng khám đã băng bó cầm máu tạm thời các vết thương.

Theo ông Học, đây là việc rất ít bác sĩ và bệnh viện dám thực hiện vì tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng nếu không quyết định như vậy thì cơ hội sống của người bệnh sẽ bằng 0.

Sau truyền máu, vận mạch, băng cầm máu tạm thời, đặt nội khí quản, thở máy, sinh hiệu của người phụ nữ cải thiện rõ rệt. Khi chuyển về Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, bệnh nhân đã phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật và quá trình hồi sức gian nan khi có nhiều thương tích.

Với nỗ lực của y bác sĩ, bệnh nhân đã được cứu sống. Đến nay, người bệnh đã hồi phục hoàn toàn, trở về gia đình sinh hoạt bình thường.

