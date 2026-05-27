Trong khuôn khổ thực hiện Dự án 6 về truyền thông và giảm nghèo thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Nậm Lầu (Sơn La) đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm đưa thông tin thiết thực đến gần hơn với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các buổi sinh hoạt cộng đồng, tập huấn kỹ thuật, cùng việc phát huy vai trò của báo chí, truyền hình và mạng xã hội, người dân Nậm Lầu được tiếp cận thường xuyên với kiến thức sản xuất, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả.

Việc tăng cường truyền thông không chỉ giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động tiếp cận thông tin mới mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách thông tin giữa vùng cao và vùng thuận lợi, tạo động lực thúc đẩy giảm nghèo bền vững.

Từ chỗ sản xuất nông nghệp chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, bà con nay đã chủ động tìm hiểu, học hỏi công nghệ mới qua truyền hình, báo chí, Internet để áp dụng vào sản xuất, nâng cao năng suất, giảm chi phí và từng bước cải thiện thu nhập. Điển hình như việc người nông dân sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) trong chăm sóc cây trồng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác truyền thông, chuyển giao kỹ thuật và giảm nghèo thông tin đến người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ở xã Nậm Lầu, gia đình anh Lò Văn Miu có gần 5 ha cà phê, còn gia đình anh Quàng Văn Nhất sở hữu hơn 6 ha. Nhờ giá cà phê tăng cao trong năm qua, mỗi héc-ta sau khi trừ chi phí mang lại thu nhập từ 130–150 triệu đồng.

Qua xem ti vi, đọc báo và tìm hiểu trên mạng xã hội, hai anh biết ở nhiều địa phương đã ứng dụng drone trong sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả cao. Cuối năm 2025, sau vụ cà phê được mùa, được giá, anh Miu cùng anh Nhất quyết định góp gần 400 triệu đồng để mua thiết bị bay phục vụ sản xuất cho gia đình và bà con trong xã.

Theo đánh giá của bà con, việc ứng dụng thiết bị bay không người lái mang lại nhiều lợi ích rõ rệt. Lượng thuốc bảo vệ thực vật giảm từ 20-30% so với phun thủ công, lượng nước sử dụng tiết kiệm khoảng 30-40%. Chi phí nhân công giảm từ 600.000-700.000 đồng/ha, trong khi thời gian phun nhanh gấp nhiều lần. Đặc biệt, người dân hạn chế tiếp xúc trực tiếp với hóa chất độc hại, bảo vệ sức khỏe.

Từ việc tiếp cận thông tin qua truyền thông, Internet và các kênh chuyển giao kỹ thuật, nông dân nơi đây đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp. Chính quyền địa phương xác định đây là hướng đi phù hợp trong quá trình chuyển đổi số nông nghiệp và giảm nghèo thông tin ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.