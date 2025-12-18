Những ngày qua, trên các diễn đàn và mạng xã hội lan truyền hình ảnh suất ăn bán trú của học sinh Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn, TPHCM) với mức giá 40.000 đồng nhưng bị đánh giá là nghèo nàn, ít món. Theo hình ảnh được chia sẻ, khay ăn chỉ có cơm trắng, một ít đậu que, món mặn với lượng nhỏ, một trái táo xanh và còn một ô trống không có thức ăn.

Nhiều ý kiến cho rằng với mức giá 40.000 đồng, khẩu phần ăn như vậy là khó chấp nhận.

Chiều 18/12, tại Trung tâm Báo chí TPHCM, bà Lương Bích Nga, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương, xác nhận đây đúng là suất ăn trưa của học sinh trong ngày 17/12. Tuy nhiên, bà cho biết hình ảnh được chụp chưa đầy đủ nên dễ gây cảm giác suất ăn ít.

Suất ăn bán trú ngày 17/12 tại Trường THPT Trưng Vương, TPHCM. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Theo lãnh đạo nhà trường, trưa hôm đó, học sinh được lựa chọn 1 trong 4 món mặn gồm: Heo viên chiên, gà lagu, trứng chiên thịt hoặc cá basa kho cà. Ngoài ra, suất ăn còn có món xào, canh, cơm và trái cây tráng miệng. Phần cơm thêm được để riêng trong tô lớn cho 6 học sinh dùng chung.

Bà Nga nhấn mạnh giá suất ăn bán trú tại trường là 38.000 đồng (đã bao gồm thuế theo quy định), không phải 40.000 đồng như thông tin trên mạng xã hội. Mức giá này đã được giữ ổn định trong 2 năm qua. Đây không phải suất ăn công nghiệp mà được nấu trực tiếp tại trường. Đơn vị cung cấp thực phẩm là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Huy Hưng, hiện phục vụ gần 2.000 học sinh bán trú mỗi ngày. Nhà trường cho biết luôn sẵn sàng tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh của phụ huynh, học sinh liên quan đến bữa ăn bán trú.

Cũng trong chiều 18/12, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết Sở đang kiểm tra việc tổ chức bán trú tại Trường THPT Trưng Vương và sẽ thông tin cụ thể đến báo chí sau khi có kết quả.

Liên quan đến công tác an toàn thực phẩm trong trường học, ông Hồ Tấn Minh cho biết các cơ sở giáo dục phải bảo đảm suất ăn an toàn, đủ dinh dưỡng, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho học sinh và cán bộ, giáo viên. Sở yêu cầu tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh tự kiểm tra, giám sát nội bộ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, phụ huynh và ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc giám sát chất lượng bữa ăn bán trú.

Trong năm 2025, Sở GD-ĐT TPHCM đã ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, quy định rõ trách nhiệm từng khâu, từ tiếp nhận, bảo quản, chế biến đến chia suất và phục vụ. Các trường phải xây dựng thực đơn bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, phù hợp lứa tuổi, công khai theo tuần hoặc tháng; thực hiện kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn tại bếp ăn tập thể.

Ngoài ra, Sở cũng tổ chức các lớp tập huấn, hoạt động truyền thông, kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm bảo đảm chất lượng bữa ăn bán trú; đồng thời khảo sát mức độ hài lòng của học sinh để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế nếu có.