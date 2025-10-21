Theo đó, Trường Tiểu học Cự Khê đã phát thông báo gửi tới các phụ huynh về việc tổ chức lại bữa ăn bán trú cho học sinh từ ngày 21/10.

Nhà trường cho biết, để hoạt động bán trú của học sinh không bị gián đoạn và phụ huynh yên tâm công tác, từ ngày 21/10, trường tiếp tục tổ chức bữa ăn bán trú do đơn vị TCT cung cấp thực phẩm - đơn vị đã được UBND xã Bình Minh thẩm định, đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Hiện nay, việc chọn nhà thầu cung cấp suất ăn phải theo đúng quy trình nên trong thời gian từ ngày 21/10 đến ngày 24/10, nhà trường sẽ ký hợp đồng tạm thời với đội ngũ bếp chuyên nghiệp đã được tập huấn, nấu ăn tại bếp của nhà trường dưới sự hỗ trợ và giám sát của UBND xã Bình Minh, Phòng Văn hóa - Xã hội, Trạm y tế và Ban đại diện phụ huynh các lớp. Sau khi quá trình thẩm định thầu kết thúc, đơn vị trúng thầu sẽ chính thức cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh. Nhà trường cam kết sẽ thực hiện đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm theo quy định”, thông báo của trường nêu.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cự Khê cũng bày tỏ mong nhận được sự đồng cảm, chia sẻ và phối hợp của phụ huynh.

Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội) đã tổ chức lại bữa ăn bán trú cho học sinh từ hôm nay 21/10 sau diễn biến hơn 180 em được phụ huynh cho nghỉ học để phản đối cách làm của trường.

Chia sẻ với VietNamNet, chị L.P, một phụ huynh có con học lớp 3 tại Trường Tiểu học Cự Khê cho biết, sau khi nhận được thông báo mới nhất của trường về việc tổ chức lại bữa ăn bán trú, tất cả phụ huynh của lớp đều đồng thuận cho con đi học lại và đăng ký ăn tại trường ngày 21/10.

Chị N., phụ huynh có con đang theo học lớp 1A cho hay, cùng với việc nắm được thông báo tối qua nhà trường đã cho dọn vệ sinh bếp ăn, sáng nay đã quyết định cho con đi học trở lại.

Trao đổi với VietNamNet sáng 21/10, ông Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, trong sáng nay, số học sinh đến trường là 1.498 trên tổng số 1518 em, đạt tỷ lệ 98,68%; số học sinh đăng ký ăn bán trú là 1.423/1.518 em, đạt tỷ lệ 93,74%.

Theo đó, đơn vị cung ứng thực phẩm mới tạm thời cho Trường Tiểu học Cự Khê là Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại thực phẩm TCT (địa chỉ số 79, thôn Thượng, xã Bình Minh, Hà Nội) - đơn vị đã được UBND xã Bình Minh thẩm định, đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. "Việc nấu các suất ăn cho học sinh được thực hiện ngay tại bếp ăn của trường", ông Việt nói và cho hay, dưới sự giám sát của UBND xã, Trạm Y tế xã và đại diện phụ huynh, công tác tổ chức bếp ăn bán trú của trường được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm bữa ăn cho học sinh chất lượng và an toàn.

UBND xã Bình Minh cũng đã chỉ đạo Trường Tiểu học Cự Khê xúc tiến nhanh quy trình để rút ngắn thời gian chọn đơn vị cung cấp mới. “Tinh thần là làm sao rút gọn càng nhanh càng tốt; khoảng 1 tuần để sớm cung cấp suất ăn cho học sinh”, ông Việt nói.

Trước đó, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đề nghị UBND xã Bình Minh chỉ đạo Trường Tiểu học Cự Khê tiếp tục tổ chức bữa ăn bán trú, không để làm gián đoạn và ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh, đồng thời tạo sự yên tâm đối với phụ huynh khi gửi con. Bên cạnh đó, đề nghị UBND xã Bình Minh thông tin kết quả kiểm tra và phương án ổn định hoạt động bán trú tại Trường Tiểu học Cự Khê về Sở để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.