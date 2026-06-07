Chương trình được dựng theo cấu trúc "Meet - Feel - Be" - 3 cung bậc kết nối, với sân khấu 360 độ, hệ thống sàn bay, hệ thống cáp chuyển động, laser và LED.

Phần mở màn bùng nổ khi 40 vũ công xuất hiện cùng trống LED, tạo không gian sôi động trước khi HIEUTHUHAI ra sân khấu trong hình tượng phi hành gia. Nam rapper mang đến loạt ca khúc từ album mới - Người im lặng gặp người hay nói, Anh nên đi khỏi đây, Hẹn gặp em dưới ánh trăng cùng hit quen thuộc Dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết.

HIEUTHUHAI

Phần giao lưu trở thành điểm nhấn hài hước khi HIEUTHUHAI chọc ghẹo fan, yêu cầu đọc pass "người yêu ơi" để cởi áo ngay trên sân khấu, rồi hỏi xem có ai thương mình không, khi cả biển người đồng loạt giơ tay, anh liền duyên dáng trêu tiếp, khiến khán giả cười ngất.

HIEUTHUHAI chọc ghẹo fan:

Mở đầu chương 1 - Meet The Sun, UPRIZE xuất hiện với concept "Chiến binh ánh sáng", trình diễn Úm ba la, Take you home tonight, Có đôi điều trong không gian ánh sáng chuyển động liên tục. Năng lượng bùng nổ của nhóm làm nóng khu vực khán giả đứng sát sân khấu.

UPRIZE và Pháp Kiều.

Pháp Kiều tiếp nối trong concept "Nữ hoàng bóng tối" với sân khấu lấy cảm hứng từ nhật thực, trình diễn Colors, Lúc nắng lúc mưa, Lối đi riêng. Rapper còn khiến khán giả cười khi tự hỏi fan mình có đẹp không, rồi giận dỗi MC vì bị "phốt" chuyện thao túng tâm lý người xem.

Phùng Khánh Linh hát "Cảm ơn người đã thức cùng tôi":

Khép chương 1, Phùng Khánh Linh hóa thân "Búp bê rối" trong không gian siêu thực. Nữ ca sĩ trình bày Em đau, Căn gác mùa hè, Cảm ơn người đã thức cùng tôi, Quý cô say xỉn. Cô ghi dấu ấn bằng chất giọng nội lực và khả năng diễn xuất tốt trên sân khấu lớn.

Phùng Khánh Linh và Rhyder.

Ryhder mở màn chương 2 - Feel The Sun với concept "Tượng trong cát", trình diễn Lại là DG house, Để anh một mình, Sau cơn mưa, Chịu cách mình nói thua.

Chi Pu và Quang Hùng MasterD.

Chi Pu xuất hiện trong concept "Hoa hồng cháy" và nhanh chóng trở thành điểm nhấn được nhắc đến nhiều nhất đêm diễn. Cô mang đến Finding you, Anh ơi ở lại phiên bản rock remix, cùng medley Mời anh vào team em - Đoá hoa hồng - Từ hôm nay. Đặc biệt, đây là sân khấu đầu tiên Chi Pu trình diễn ca khúc Mirror vừa phát hành trong ngày từ album mới.

Chi Pu lần đầu trình diễn "Mirror":

Quang Hùng MasterD tiếp nối với không gian "Kiến trúc dưới biển", trình diễn Catch me if you can, Trói em lại, Thuỷ triều trong các bản phối riêng dành cho đêm diễn, phong thái làm chủ sân khấu tự tin.

Soobin ngày càng nổi bật trên các sân khấu lớn.

Chương cuối - Be The Sun thuộc về Soobin trong concept "Vua sư tử" khi nam ca sĩ xuất hiện và cưỡi mô hình sư tử khổng lồ. Anh dẫn dắt cảm xúc qua The Playah, Heyyyy, Đã đến lúc - Người Việt trước khi chạm đến khoảnh khắc lắng đọng một mình ngồi vào đàn piano, tự tay trình bày Xin đừng lặng im giữa biển ánh sáng. Đúng 12h đêm, Soobin ngẫu hứng hát Em như món quà bất ngờ cho những khán giả ở lại đến phút cuối.

Soobin cưỡi mô hình sư tử:

Ảnh: BTC, Video: HM, TH