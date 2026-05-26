Nghi vấn

Rapper Binz vừa tung album Gặp lại không chỉ gây sốt với người yêu nhạc mà còn được giới chuyên môn đánh giá cao.

Tuy nhiên, Em - một trong những bài thành công nhất album với phần hòa giọng của ca sĩ Soobin - lại vướng tranh cãi vì bị nghi ám chỉ cuộc hôn nhân đổ vỡ của ca sĩ Tóc Tiên và nhà sản xuất Hoàng Touliver.

Chi tiết phản ánh rõ nhất là bức tranh Binz chọn đại diện cho bài hát. Trong tranh, chàng trai và cô gái mặc trang phục cưới đứng ở hai bên cây thánh giá với tượng con gà đứng trên đỉnh gợi nhắc trực diện hình ảnh của Tóc Tiên và Hoàng Touliver trong hôn lễ tại Nhà thờ Con Gà tại Đà Lạt, Lâm Đồng - sự kiện mà Binz làm phù rể.

Đáng chú ý, Việt Nam có một số nhà thờ đặt tượng con gà trên đỉnh thánh giá nhưng bức họa lại vẽ chính xác cấu trúc đặc trưng của cây thánh giá tại Nhà thờ Con Gà, Đà Lạt.

Phần mở đầu album Gặp lại, Binz còn nói sản phẩm này ra đời từ một buổi tối ngồi cùng Touliver tại Phan Rang, Khánh Hòa.

Bức tranh gợi liên tưởng trực tiếp đến đám cưới của Tóc Tiên và Hoàng Touliver. Ảnh: Chụp màn hình, tư liệu

Thấy Hoàng Touliver lặng lẽ nhìn về phía ngọn hải đăng giữa biển đêm, anh cảm nhận được người anh "đang mang trong lòng sự vô cùng ngổn ngang".

Từ cảm xúc đó, anh viết nên bài Em với cái tứ trọng tâm là "Sự vụn vỡ được nhìn thấu".

Lời bài hát Em cũng có nhiều câu gây chú ý như: "Bên em bao lâu, rồi một ngày bình thường em chợt mất đi cảm giác từng yêu nhau"; "Ta nào có gặp thêm ai, chẳng ai sai"; "Tại nhà thờ, bạn bè ai cũng muốn ta hạnh phúc đến bạc đầu"; "Giờ anh muốn biết trong em, ta là gì? Tháng năm qua là gì? Mà chẳng thể hơn một thứ khi nào vui thì giữ, khi nào không còn vui thì dễ dàng vứt"; "Anh giờ ôm ngàn thương nhớ, em giờ vui"...

Điều đáng nói, dù phần thông tin không cho thấy Hoàng Touliver trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất bài Em nhưng dự án này được sản xuất và phát hành bởi SpaceSpeakers mà anh là trưởng nhóm.

Đồng nghĩa, việc bài Em được phổ biến rộng rãi đã có sự đồng thuận từ Hoàng Touliver.

Nhạy cảm

Binz, Hoàng Touliver và Soobin trở thành tâm điểm tranh cãi vì các dấu hiệu cho thấy việc ám chỉ cuộc hôn nhân đổ vỡ của ca sĩ Tóc Tiên.

Tại các nền âm nhạc từ Đông sang Tây, chuyện các nghệ sĩ đưa đời tư vào nghệ thuật không hề hiếm gặp, trở thành "vùng xám" quen thuộc và luôn gây tranh cãi trong giới giải trí.

Trích đoạn bài "Em"

Từ góc độ chuyên môn, nghệ thuật không nên có rào cản sáng tạo, thậm chí có quan điểm phổ biến cho rằng nghệ thuật được sinh ra từ khổ đau, tổn thương.

Nhiều nghệ sĩ dùng nghệ thuật để đối diện, bộc bạch và chữa lành nỗi đau của mình như một nhu cầu nhân bản và được văn hóa đại chúng chấp nhận.

Nếu sản phẩm chỉ dừng lại ở việc mượn cảm hứng như nói chung về cảm giác đau buồn, cô đơn, sự sụp đổ niềm tin... thì không có gì để tranh cãi vì đây là những cảm xúc phổ quát của con người.

Tuy nhiên, nếu câu chuyện được đề cập vượt quá phần cảm xúc cá nhân của nghệ sĩ đó và xâm phạm đến một người khác thì vấn đề không còn gói gọn trong phạm vi chuyên môn nghệ thuật.

Nghệ sĩ có quyền kể chuyện của mình nhưng việc đưa nó vào một sản phẩm thương mại công khai lại đặt ra những vấn đề về văn hóa và đạo đức.

Ở đó, người bị nhắc hoàn toàn bị động trong câu chuyện được kể một chiều với "vũ khí" sắc bén là nghệ thuật. Hành vi này dễ bị đặt nghi vấn mượn chuyện đời tư để thu hút công chúng.

Điều này thể hiện rõ ở việc khán giả đang phản ứng mạnh những câu hát được cho là mang đậm tính trách móc như: "Bên em bao lâu, rồi một ngày bình thường em chợt mất đi cảm giác từng yêu nhau"; "Giờ anh muốn biết trong em, ta là gì? Tháng năm qua là gì? Mà chẳng thể hơn một thứ khi nào vui thì giữ, khi nào không còn vui thì dễ dàng vứt" và "Anh giờ ôm ngàn thương nhớ, em giờ vui".

Ngay cả khi không phải Tóc Tiên, nhân vật "em" trong bài viết vẫn đang bị chê trách một chiều bởi những suy diễn mang góc nhìn cá nhân từ nhân vật "anh".

Soobin và Binz. Ảnh: Tư liệu

Tranh cãi

Trên mạng xã hội, khán giả bùng nổ tranh cãi đa chiều.

"Giả sử bây giờ Tóc Tiên đã vượt qua vụ ly hôn rồi mà người đàn ông cứ cùng bạn bè cứ lèm bèm, đổ lỗi thì có phiền không? Rồi một ngày tự nhiên em hết yêu, làm sao bạn biết người ta 'tự nhiên' hết yêu?", tài khoản musaosma**** viết.

Tài khoản yddrean*** đồng tình: "Nếu là 'em', tôi cũng thấy phiền khi tự nhiên bị lôi vào một câu chuyện đã qua. Nhân vật 'anh' kia không xác nhận nhưng ai nghe cũng biết thừa nó nói về cái gì mà".

Tài khoản dpn_** phản hồi: "Mình thấy trong album cũng có bài Hững hờ là lời người nữ trách nam còn bài Em là nam trách nữ. Mình ủng hộ chị Tiên nhưng mọi người nghe để nhận xét đa chiều hơn".

Tài khoản _quinn*** nêu quan điểm: "Tôi mệt quý vị quá, thưởng thức âm nhạc đi quý vị ơi. Làm gì mà nghĩ nhiều rồi đay nghiến nhau quá".

Đáng chú ý, ban đầu, Tóc Tiên có bấm "thích" bài đăng quảng bá album Gặp lại của Binz. Tuy nhiên, khi tranh cãi nổ ra, phóng viên ghi nhận không thấy tương tác của nữ ca sĩ tại bài đăng này nữa.

Về phía Binz, MV Em cũng được thay ảnh nền từ bức tranh bị nghi vẽ Tóc Tiên và Hoàng Touliver sang một bức khác.

Mi Lê