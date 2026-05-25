Đội Trang Pháp: Từ nhóm nguy hiểm đến số 1 bảng tổng điểm

Công diễn 3 của Đạp gió 2026 diễn ra theo thể thức 3 đêm thi liên tiếp: trình diễn nhóm, solo đội trưởng và tiết mục kết hợp khách mời. Điểm cộng dồn cả 3 đêm quyết định đội nào an toàn và đội nào buộc phải để một thành viên đối mặt nguy cơ bị loại.

Đêm 22/5, đội gồm đội trưởng An Kỳ cùng Trang Pháp, Lý Tâm Khiết, Diệp Nhất Thiến và Ô Lan Đồ Nhã mang đến tiết mục Nghịch chiến - ca khúc rock kết hợp electronic với sân khấu hoành tráng có ban nhạc sống và dàn giao hưởng. Điểm nhấn bùng nổ ở đoạn cao trào: Trang Pháp ôm keytar với hiệu ứng tia lửa điện phun từ đầu cần đàn, Ô Lan Đồ Nhã cầm guitar điện, 3 thành viên còn lại đồng loạt đánh trống. Kết quả số điểm bình chọn đạt 916 - thắng đối thủ với tỷ số 916-862.

Đội Trang Pháp trên sân khấu tối 24/5.

Tuy nhiên đêm 23/5, đội trưởng An Kỳ solo đại diện nhóm nhưng chỉ ghi được 884 điểm, thua sát nút trước Trương Nguyệt, đẩy cả đội vào nhóm nguy hiểm.

Tiết mục "Sổ tay rèn luyện thanh xuân":

Đêm 24/5, đội Trang Pháp kết hợp cùng 2 khách mời trong tiết mục Sổ tay rèn luyện thanh xuân - hit "quốc dân" của TF Boys. Khác với đêm đầu, tiết mục lần này tập trung tối đa vào thanh nhạc và sức truyền cảm, đạt 903 điểm. Tổng điểm sau 3 đêm đạt 2703, dẫn đầu bảng và an toàn, không mất thành viên nào.

Khoảnh khắc hài hước của cả đội:

Trên mạng xã hội 2 nước, khán giả Trung Quốc bình luận đây là sân khấu nhóm nữ hoàn thiện nhất từ đầu chương trình, nhiều người nhận xét "lần đầu thực sự được nghe hát trong chương trình này" vì nhiều ý kiến chê bai năng lực hát live của các nghệ sĩ. Trước công diễn 3, Trang Pháp bị thương phải nhờ người dìu đỡ, một đồng đội ngất xỉu ngay trước ngày lên sóng, khiến kết quả ngược dòng càng thêm ý nghĩa.

Binz tái hợp bí mật cùng Soobin

Cùng ngày 24/5 - đúng sinh nhật tuổi 38 - rapper Binz (tên thật Lê Nguyễn Trung Đan) phát hành album đầu tay Gặp lại. Dự án kéo dài 42 phút 21 giây với 10 ca khúc, đánh dấu bước chuyển rõ rệt khi anh hát nhiều hơn rap, dùng chất giọng khàn đặc trưng để kể chuyện theo lối tự sự, xóa mờ ranh giới giữa các hình tượng Binz, Binz Da Poet và Trung Đan.

Binz trong hình ảnh mới

Dàn khách mời được chọn theo từng màu cảm xúc: Hà Lê trong Nợ, Phan Mạnh Quỳnh trong ca khúc Gặp lại, Obito trong Nếu và Sugi trong Không ai. Bất ngờ lớn nhất được giấu đến phút cuối là ca khúc Em với sự trở lại của Soobin. Bản gốc từng leo lên vị trí số 1 trên YouTube; phiên bản mới trong album khoác bản phối hoàn toàn khác - trầm và da diết hơn, tạo làn sóng phản ứng mạnh từ người hâm mộ cả hai.

Giới thiệu về album "Gặp lại":

Trước ngày ra mắt, Binz tổ chức hai buổi listening party theo hình thức workshop vẽ tranh, nơi bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ được nghe album rồi tự tay phác họa hình ảnh Trung Đan trong cảm nhận riêng. Đáng chú ý, chính Binz không xuất hiện tại sự kiện của mình mà gửi video thú nhận rằng mình "đã từng làm người yêu rất tệ" đúng tinh thần một người đàn ông dám đối mặt với phần chưa đẹp của bản thân.

Ảnh, video: NVCC