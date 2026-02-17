Chương trình Sóng 26 với chủ đề "Tơ tưởng với thời gian" lần đầu ứng dụng công nghệ AI vào các phần trình diễn, mang tới loạt hit được làm mới theo tinh thần mùa xuân.

Trấn Thành đảm nhận vai trò host cùng Ngô Kiến Huy, Á quân Anh trai say hi buitruonglinh, Mỹ Mỹ. Các phần trình diễn là các hit được xếp theo 4 chương tái hiện hành trình tình yêu.

Dàn nghệ sĩ tại "Sóng 26".

HIEUTHUHAI và marzuz mang tới bài hát được phát nhiều nhất Việt Nam năm 2025 trên Spotify - Exit sign. Quán quân Anh trai say hi mùa 1 rưng rưng nước mắt ở gần cuối tiết mục. Nguyễn Hùng kết hợp cùng Bảo Anh và Sơn.K trong mashup Ngày này năm ấy - Không buông - Phép màu.

HIEUTHUHAI và marzuz.

Nguyễn Hùng - Bảo Anh - Sơn.K.

Quang Hùng MasterD ra mắt ca khúc mới Lò vi sóng ngay tại Sóng 26. Sân khấu được dàn dựng như sàn runway giữa phố, với dàn "em xinh" LyHan, Lamoon, Yeolan, Han Sara, Hoàng Duyên, Đào Tử A1J, Ngô Lan Hương, Ánh Sáng AZA, MAIQUINN lần lượt xuất hiện, catwalk quyến rũ.

Nhóm 5 "em xinh" Hoàng Duyên, MAIQUINN, Ánh Sáng AZA, Đào Tử A1J chính thức ra mắt với tên gọi EDENIA, trình diễn ca khúc mới Xắc cái nị.

Ca khúc mới "Lò vi sóng" của Quang Hùng MasterD.

Nhóm nhạc mới EDENIA.

Dương Domic, Rhyder vừa chơi piano vừa hát cùng LyHan. Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Negav, Jey B, Mỹ Mỹ, Orange mang tới 2 hit từ "Vũ trụ say hi" Người như anh xứng đáng cô đơn - Không đau nữa rồi.

Min song ca cùng Vũ Cát Tường với Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế. AMEE hiếm hoi xuất hiện, tiếp tục song ca cùng B Ray. Mashup Say một đời vì em - Cho phép tôi mời anh một ly do Thái Ngân, Vương Bình và ca sĩ ảo tạo nên từ AI - ZA.I thể hiện...

B Ray, Negav, Cody Nam Võ, GILL biến tấu Cũng may là ế thành Cũng may là Tết. Ngô Lan Hương, Ánh Sáng AZA, Yeolan, Han Sara trình diễn Nàng xuân.

Mashup Còn gì đẹp hơn - Khát vọng là người Việt do buitruonglinh, Bùi Duy Ngọc, Thái Ngân, CONGB, Ngô Lan Hương, Lâm Bảo Ngọc trình diễn.

Negav - Orange và Vũ Cát Tường - Min.

Tiết mục hài kịch Tết ảo thật đấy có sự góp mặt của NSND Kim Xuân, Huỳnh Lập, Lê Dương Bảo Lâm, Lê Khánh, Puka trong vai một gia đình đón Tết trong thời đại số. Bố mải xem Facebook, mẹ livestream, con trai "hóng" tin từ Threads, con gái quay video "bắt trend" trên TikTok. Bà nội - NSND Kim Xuân quyết định lập tài khoản ẩn danh để “bóc phốt” từng thành viên.

Các câu nói thịnh hành như “Thân chưa mà giỡn”, “mọi thứ hóa điên với chồng ngày hôm nay”... được lồng ghép trong tiết mục.

Tiết mục "Tết ảo thật đấy".

