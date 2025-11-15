Madison Beer tiếp tục khẳng định phong độ thời trang khi xuất hiện tại sự kiện GQ Men of the Year 2025 tổ chức ở Chateau Marmont, Los Angeles (Mỹ). Nữ ca sĩ 26 tuổi thu hút với chiếc đầm đen cổ yếm từ bộ sưu tập của nhà thiết kế Georges Hobeika.

Nữ ca sĩ Madison Beer táo bạo trên thảm đỏ.

Video cô xuất hiện tại sự kiện trên thảm đỏ:

Bộ váy nổi bật với phần cổ khoét sâu, đường xẻ tà bất đối xứng kéo cao cùng thiết kế lưng trần gợi cảm, tôn trọn vóc dáng thanh mảnh của Madison. Đi kèm là đôi khuyên tai dài của Melinda Maria và giày cao gót mũi nhọn màu đen. Trên thảm đỏ, cô tự tin tạo dáng với bước chân đưa về phía trước, tạo nên khoảnh khắc thời trang đầy ấn tượng.

Nhiều chuyên trang thời trang nhận xét bộ trang phục của Madison là sự pha trộn hoàn hảo giữa nét thanh lịch hiện đại và tinh thần của chủ đề sự kiện năm nay – Party Like It’s 1995.

Sau sự kiện, loạt ảnh của cô lan truyền mạnh trên mạng xã hội, nhiều khán giả khen ngợi ngoại hình.

Madison Beer sinh năm 1999, là ca sĩ - nhạc sĩ người Mỹ nổi lên nhờ đoạn video cover được Justin Bieber chia sẻ. Cô ghi dấu với các ca khúc Melodies, Dead, Home with You, Reckless… Album Silence Between Songs (2023) giúp cô nhận đề cử Grammy hạng mục Best Immersive Audio Album, còn Make You Mine tiếp tục đem về đề cử Best Dance Pop Recording năm 2024.

Ngoài âm nhạc, Madison cũng tham gia vài chương trình truyền hình và phim ảnh. Khán giả Việt Nam đặc biệt biết đến cô qua vai nữ chính trong MV Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP.