Ở tập 97 của 2 ngày 1 đêm, dàn nghệ sĩ trò chuyện, chơi trò chơi để nhận "lộc" đầu năm. Dàn người chơi lần lượt nhận xét một thành viên thông qua tấm hình tổng hợp hành trình của người ấy tại chương trình.

Nhận được hình ảnh của Ngô Kiến Huy, Trường Giang không chỉ nói riêng về đàn em mà cho biết học nhiều đức tính tốt của các thành viên.

Theo anh, Lê Dương Bảo Lâm luôn thể hiện sự tích cực. Sự chuyên nghiệp của Kiều Minh Tuấn ở mảng điện ảnh là điều Trường Giang cần phải học hỏi. Ngô Kiến Huy không bao giờ chỉ nghĩ cho bản thân mà luôn chân thành. Cris Phan cho thấy sự cầu tiến, không ngừng nỗ lực. HIEUTHUHAI nếu không tham gia 2 ngày 1 đêm vẫn sẽ trở thành "ngôi sao". Chương trình chỉ giúp rapper tiến nhanh hơn một chút.

Các nghệ sĩ lần lượt nhận xét lẫn nhau.

HIEUTHUHAI cho biết từng nghĩ Trường Giang "khó chịu, khó tính" khi hướng dẫn diễn xuất cho anh ở phim Chủ tịch giao hàng. Các biểu cảm, cử chỉ của rapper đối với bạn diễn Tiểu Vy bị đàn anh chỉnh sửa.

Song, HIEUTHUHAI hiểu đây là cách các đồng nghiệp giúp đỡ nhau về mặt chuyên môn. Sau 4 mùa của 2 ngày 1 đêm, anh cho rằng khán giả vẫn hiểu lầm Trường Giang khó tính.

Cris Phan chia sẻ, một số người hâm mộ không thích việc Trường Giang hay đố, đặt câu hỏi ngẫu nhiên cho các người chơi. Theo anh, đây là hành động tạo niềm vui, lẫn mang tới bài học. Đàn anh không thể chỉ đùa, "quăng miếng" suốt chương trình.

Ở phần cuối của tập 97, dàn người chơi gửi những lời chúc, nguyện vọng cho năm mới đối với chính mình và đến khán giả.

Các người chơi ở tập 97.

Ảnh, video: BTC