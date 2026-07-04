Tối 4/7, bão số 1 Maysak đổ bộ vào khu vực Móng Cái, Quảng Ninh. Mưa lớn, gió mạnh đã làm gãy, đổ cây xanh và gây mất điện cục bộ tại một số khu vực.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các phường đã triển khai lực lượng xuống địa bàn, kiểm tra các khu vực xung yếu và phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý cây xanh gãy đổ, khắc phục các sự cố do bão gây ra.

Đồng thời, chính quyền tăng cường tuyên truyền, phát thông báo khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết, không di chuyển qua khu vực ngập sâu hoặc nơi có cây xanh có nguy cơ gãy đổ; chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và thường xuyên theo dõi diễn biến của bão để kịp thời ứng phó.

Mưa lớn kèm gió tại khu vực phường Móng Cái 1. Ảnh: Đ.X

Hiện các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3 đang duy trì trực 24/24, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Các lực lượng chức năng tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ mất an toàn, theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động triển khai các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ngoài ra, gió lớn đã làm sập cổng của Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Ngọc, Đồn Biên phòng Trà Cổ.

Nhiều khu vực ở phường Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 mất điện cục bộ. Ảnh: Đ.X

Trên một số tuyến đường có cây đổ, Đội CSGT Đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường lực lượng để điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho một số phương tiện di chuyển trên đường.

Lực lượng CSGT phân luồng, hỗ trợ phương tiện đi lại. Ảnh: Đ.X

Chiều cùng ngày, thời điểm bão số 1 quần thảo trên vùng biển Móng Cái đã khiến 2 tàu trôi dạt, lực lượng chức năng phải lên phương án ứng cứu.

Hai phương tiện gồm tàu vận chuyển cát BKS BN 2589, trên tàu có 2 thuyền viên là Ph.D.T. và Đ. V. H. Ch cùng trú tại Thanh Hà, TP Hải Phòng và tàu mang BKS NĐ 3491 chở 8 container, trên tàu có 1 thuyền viên là anh N.V.B. Hiện sức khỏe, tinh thần 3 thuyền viên trên hai tàu đều ổn định.

Lực lượng chức năng dọn dẹp cây đổ. Ảnh: Đ.X

Bão số 1 đổ bộ Quảng Ninh: Đêm nay gió mạnh nhất, Đông Bắc mưa như trút nước Bão số 1 Maysak đổ bộ Quảng Ninh trong tối và đêm nay 4/7 với sức gió mạnh cấp 9. Từ nay đến đêm là thời điểm gió mạnh nhất; đêm nay đến sáng mai, khu vực Đông Bắc có mưa to đến rất to.

Bão số 1 Maysak sắp đổ bộ, gió mạnh quật đổ cây, tốc mái ở Móng Cái Do ảnh hưởng bão số 1 Maysak, tại một số khu vực ở phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh đã xuất hiện cây đổ do gió quật ngã, mái tôn bị thổi bay.