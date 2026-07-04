Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa nay (4/7), bão số 1 Maysak ở trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) và liên tục gần 20 giờ qua vẫn duy trì cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; Cô Tô có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng cao 2,25m.

"Dự báo khoảng 4-5 giờ nữa (tính từ 7h sáng), hoàn lưu bão số 1 sẽ áp sát đất liền khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng. Từ khoảng trưa nay trở đi, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10. Từ sáng nay, những khu vực này có mưa, từ chiều và đêm nay có mưa to đến rất to", cơ quan khí tượng cho biết.

Hướng di chuyển của bão số 1 sáng 4/7. Nguồn: VNDMS

Cũng theo cơ quan khí tượng, khoảng chiều tối đến đêm nay (4/7), bão số 1 sẽ đi vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh nước ta và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sau đó, bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Cụ thể, đến 10h ngày 4/7, vị trí tâm bão số 1 Maysak trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 145km về phía Nam Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn duy trì cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15km/h.

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và giảm dần cường độ. Đến 22h đêm nay (4/7), vị trí tâm bão trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cường độ cấp 8, giật cấp 10.

12 giờ tiếp theo, bão đổi hướng, di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ 10-15 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10h ngày 5/7, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cường độ giảm còn cấp 6, giật cấp 8.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới lại đổi hướng di chuyển sang Bắc Đông Bắc, tốc độ 10km/h, suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Hai kịch bản bão số 1 đổ bộ

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, bão số 1 đang hoạt động trong môi trường tương đối thuận lợi để duy trì cường độ, với nhiệt độ mặt nước biển khoảng 30°C và điều kiện đứt gió tầng cao không lớn.

Tuy nhiên, hướng và tốc độ di chuyển của bão phụ thuộc nhiều vào diễn biến của áp cao cận nhiệt đới. Do đó, quỹ đạo bão vẫn còn khả năng thay đổi và dự báo giữa các mô hình hiện chưa hoàn toàn thống nhất.

Theo ông Lâm, kịch bản có xác suất cao nhất (trên 70%) là áp cao cận nhiệt đới rút chậm ra phía Đông, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, đi qua khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và tiến lên phía Bắc tỉnh Quảng Ninh (Móng Cái), trước khi đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Ảnh vệ tinh bão số 1 lúc 10h ngày 4/7. Ảnh: NCHMF

Theo kịch bản này, ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa phổ biến 100-150mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm, vùng tâm mưa tập trung tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh.

Một kịch bản khác là áp cao cận nhiệt đới suy yếu nhanh hơn, khiến bão chuyển hướng chủ yếu lên phía Bắc và đi vào khu vực Quảng Tây (Trung Quốc).

Khi đó gió trên đất liền Bắc Bộ sẽ yếu hơn và lượng mưa tại Đông Bắc Bộ cũng giảm, tuy nhiên vịnh Bắc Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của gió mạnh và biển động.

Ông Lâm cũng lưu ý, mặc dù dự báo hiện nay cho thấy khả năng cao bão không đi sâu vào đất liền nước ta, nhưng hoàn lưu bão vẫn có thể gây tác động đáng kể đến vùng biển, ven biển và khu vực Đông Bắc Bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các hiện tượng giông, lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra trước, trong và sau khi tâm bão đi qua, gây thiệt hại đối với nhà cửa, cây xanh, hệ thống điện, công trình hạ tầng và ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời.

Chính quyền địa phương và người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.