Tàu cá BĐ95356TS do ông Trương Văn Thương, sinh năm 1979, quê Hoài Nhơn, Gia Lai làm chủ, xuất bến tại cảng Tam Quan ngày 22/8, trên tàu có 4 ngư dân.

Tổ quân y cùng cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/7 đã nhanh chóng tiếp nhận, hỗ trợ tàu cá.

Tàu cá BĐ95356TS có ngư dân gặp nạn

Khi tiếp cận tàu BĐ95356TS, do sóng to, gió lớn, việc đưa người bị nạn lên nhà giàn gặp nhiều khó khăn. Tổ quân y phải trực tiếp xuống tàu để thăm khám ban đầu.

Hai người gặp nạn được xác định là ông Trương Văn Thể, sinh năm 1977 và ông Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1974, cùng quê Hoài Nhơn, Gia Lai.

Ông Thể bị chấn thương nặng vùng đầu và đã tử vong vào khoảng 6h30 cùng ngày. Ông Hiếu bị vết thương ở vùng đầu bên trái, rộng khoảng 8cm. Thời điểm được quân y tiếp cận, nạn nhân tỉnh táo, vết thương chảy ít máu.

Theo thông tin từ chủ tàu, hai ngư dân thuộc tàu cá BĐ98090TS do ông Trương Văn Thân, sinh năm 1973, quê Hoài Nhơn, Gia Lai làm chủ. Tàu xuất bến ngày 21/7 tại cảng Tam Quan, chở theo 14 ngư dân.

Tai nạn xảy ra lúc 4h30 ngày 1/9, khi tàu BĐ98090TS đang đánh bắt.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là tai nạn lao động. Trong quá trình thu lưới, cào lưới bị bứt ra, va vào hai ngư dân, khiến ông Thể bất tỉnh và ông Hiếu bị thương.

Dùng cẩu đưa người bị thương lên nhà giàn cấp cứu

Sau tai nạn, hai nạn nhân được chuyển sang tàu BĐ95356TS để đưa đến Nhà giàn DK1/7 đề nghị hỗ trợ.

Do sóng lớn, việc sơ cứu trên tàu cá không bảo đảm, khoảng 8h, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/7 sử dụng cáng kết hợp với cẩu để đưa ông Hiếu lên sàn cập tàu của nhà giàn.

Vết thương của ngư dân này sâu và rộng, trong khi nhà giàn không đủ vật tư y tế, thuốc men để khâu. Tổ quân y tiến hành làm sạch vết thương, băng bó và cầm máu.

Quân y của nhà giàn sơ cứu cho nạn nhân

Đến 9h15, công tác sơ cứu hoàn tất. Khi đó, vết thương chảy ít máu nhưng nạn nhân vẫn rỉ máu ở miệng và mũi; huyết áp 100/65mmHg, mạch 55 lần/phút, tinh thần tỉnh táo.

Quân y nhà giàn cấp thuốc, hướng dẫn cách sử dụng, thay băng và rửa vết thương; sau đó đưa ông Hiếu trở lại tàu BĐ95356TS an toàn.

Nhà giàn DK1/7 hướng dẫn tàu nhanh chóng đưa người bị thương về bờ tiếp tục điều trị, đồng thời tổ chức an táng ngư dân đã tử vong.