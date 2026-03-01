Sau 3 ngày xuất phát, sáng nay tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã có mặt tại Cụm Ba Kè để tổ chức bỏ phiếu sớm cho các cử tri trên tàu Hải An 68 và nhà giàn DK1/9.

Tại bãi cạn Ba Kè, đoàn công tác số 1 của tổ bầu cử sớm do Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Tổ trưởng tổ bầu cử đã tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Cử tri trên tàu Hải An 68 tìm hiểu về các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Văn Đường

Sau lễ tưởng niệm, tổ xuồng của tàu Trường Sa 04 đã đón các thuyền viên trên tàu Hải An 68 qua tàu để các cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân về bầu cử.

Chia sẻ cảm nhận lần đầu được bầu cử trên biển, anh Võ Tá Thanh, thuyền viên tàu Hải An 68 cho biết, các thành viên trên tàu đã làm việc ngoài khơi hơn một tháng và dự kiến không thể có mặt ở đất liền trong ngày bầu cử. Vì vậy, tàu đã liên hệ với tàu Trường Sa 04 để được tổ chức bầu cử sớm trên biển.

Cử tri tàu Hải An 68 hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân. Ảnh: Văn Đường

“Được bầu cử sớm trên tàu của Hải quân, chúng tôi rất phấn khởi. Không gian trang trí trên tàu cùng những khúc hát về cuộc bầu cử chẳng khác gì đất liền, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ thông tin các ứng cử viên và có sự lựa chọn của riêng mình”, anh Võ Tá Thanh chia sẻ.

Tại nhà giàn DK1/9, lễ khai mạc bầu cử được tiến hành đầy đủ các bước theo đúng quy định. Nghi thức chào cờ, hát quốc ca vang lên giữa biển khơi.

Tổ bầu cử mang thùng phiếu và vật tư trang bị lên nhà giàn DK1/9

Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Tổ trưởng tổ bầu cử đã quán triệt, hướng dẫn cụ thể các thể lệ, quy định công tác bầu cử. Cử tri đã nghiên cứu kỹ thông tin của các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031 và tiến hành bỏ phiếu theo đúng trình tự, quy định.

Đại tá Lê Hồng Quang, Tổ trưởng tổ bầu cử hướng dẫn các cử tri trên nhà giàn DK1/9

Công tác bầu cử diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định

Trước đó, trên chuyến hải trình đến với Cụm Ba Kè, ngày 27/2, Tổ bầu cử đã tiến hành bầu cử cho các cử tri của 4 tàu thuộc Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 thuộc Quân chủng Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực mỏ Bạch Hổ.