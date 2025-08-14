Theo báo The Guardian và hãng tin BBC, nước hiện vẫn còn đọng lại trên một số con phố và sân ở thành phố Juneau sau khi sông Mendenhall đạt đỉnh vào đầu ngày 13/8. Mực nước dâng cao được cho sẽ kéo dài trong nhiều giờ.

Nhiều cư dân Alaska trong vùng lũ đã sơ tán trước khi mức nước đạt đỉnh. Hiện không có báo cáo thiệt hại nào tương tự như 2 mùa hè vừa qua, khi có tới 300 ngôi nhà bị ngập.

Sáng 11/8, nhà chức trách Mỹ xác nhận, nước bắt đầu thoát khỏi đập băng và đưa ra cảnh báo với người dân về việc sơ tán ngay lập tức. Sông băng Mendenhall nằm cách Juneau, thành phố 30.000 dân, khoảng 19km.