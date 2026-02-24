Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Quyền (25 tuổi, trú xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Cơ quan công an tống đạt lệnh bắt đối với Nguyễn Tuấn Quyền. Ảnh: CACC

Trước đó, tối 19/2, Tổ CSGT Hàm Yên (Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang) làm nhiệm vụ tại thôn Tân Bắc đã ra hiệu lệnh dừng ô tô biển kiểm soát 29N-1925 để kiểm tra nồng độ cồn.

Theo cơ quan công an, trong quá trình làm việc, Quyền bất ngờ giữ tay cán bộ đang làm nhiệm vụ, kéo kính chắn gió rồi tăng ga bỏ chạy. Cán bộ bị kẹt tay, phải chạy theo và bám vào phương tiện.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Quyền. Ảnh: CACC

Khi di chuyển khoảng 500m, Quyền buông tay, hạ kính chắn gió khiến cán bộ CSGT ngã xuống đường, bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Kết quả kiểm tra xác định Quyền vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,21 mg/L khí thở.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.