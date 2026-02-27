Ngày 27/2, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thâm (41 tuổi, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Lái tàu chở đá Nguyễn Văn Thâm. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, ngày 21/2, Nguyễn Văn Thâm được Công ty CP khoáng sản Marble Việt Nam phân công làm thuyền trưởng điều khiển tàu chở đá biển số YB-0919H.

Khoảng 17h cùng ngày, Thâm cùng máy trưởng điều khiển tàu xuất phát từ bến tập kết tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân trên hồ Thác Bà, di chuyển về bến của Công ty CP xi măng Yên Bình.

Đến khoảng 18h, trời tối dần, xuất hiện sương mù nhẹ làm hạn chế tầm nhìn. Mặc dù đã bật đèn hành trình và đèn cảnh báo, Thâm không bật đèn pha chiếu sáng, không phát âm hiệu, tín hiệu theo quy định và không bố trí người cảnh giới tại các vị trí cần thiết trên phương tiện.

Khoảng 18h45, khi tàu đi đến khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái (tỉnh Lào Cai), Thâm phát hiện phía trước có phương tiện di chuyển ngược chiều. Đó là tàu khách biển số YB-0876H do Triệu Văn Nội (31 tuổi, trú xã Cảm Nhân) điều khiển chở theo 23 người.

Hai bên đã điều khiển phương tiện tránh nhau. Tuy nhiên, do khoảng cách gần và tầm nhìn hạn chế, mạn trái phần đuôi tàu chở khách đã va vào góc lưỡi phà bên trái của tàu chở đá YB-0919H.

Hậu quả, tàu chở khách bị lật rồi chìm, 6 người tử vong.

Lái tàu chở khách Triệu Văn Nội tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 23/2, Công an tỉnh Lào Cai cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.