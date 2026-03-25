Rạng sáng 24/3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã huy động hơn 200 cảnh sát thuộc nhiều lực lượng đồng loạt triển khai phá chuyên án đặc biệt lớn.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo 200 cán bộ, chiến sĩ phá chuyên án. Ảnh: CACC

Các lực lượng đồng loạt triển khai khám xét khẩn cấp 28 địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc nhiều công ty; bắt giữ, triệu tập đối với 36 đối tượng thuộc 3 nhóm tội phạm cộm cán có các hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn khu vực tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng cầm đầu, cộm cán. Nhiều đối tượng là giám đốc, quản lý doanh nghiệp, bị xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Lý Văn Hai (51 tuổi, trú phường Xuân Hòa). Ảnh: CACC

Ngoài ra, 26 đối tượng liên quan tại các địa bàn phường Xuân Hòa, Phúc Yên và một số khu vực lân cận được triệu tập để phục vụ điều tra, mở rộng vụ án.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách kế toán, giấy tờ liên quan đến nhà đất, cùng 4 khẩu súng, đạn và nhiều tang vật khác.

Tang vật thu giữ tại nhà riêng của Lý Văn Hai. Ảnh: CACC

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, việc triệt phá chuyên án nhằm làm trong sạch địa bàn, không để tội phạm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp hoạt động.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Cơ quan công an đề nghị người dân nếu là nạn nhân hoặc có thông tin liên quan, chủ động phối hợp cung cấp để phục vụ xử lý theo quy định, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.