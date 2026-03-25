Rạng sáng 24/3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã huy động hơn 200 cảnh sát thuộc nhiều lực lượng đồng loạt triển khai phá chuyên án đặc biệt lớn.
Các lực lượng đồng loạt triển khai khám xét khẩn cấp 28 địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc nhiều công ty; bắt giữ, triệu tập đối với 36 đối tượng thuộc 3 nhóm tội phạm cộm cán có các hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn khu vực tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).
Cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng cầm đầu, cộm cán. Nhiều đối tượng là giám đốc, quản lý doanh nghiệp, bị xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Ngoài ra, 26 đối tượng liên quan tại các địa bàn phường Xuân Hòa, Phúc Yên và một số khu vực lân cận được triệu tập để phục vụ điều tra, mở rộng vụ án.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách kế toán, giấy tờ liên quan đến nhà đất, cùng 4 khẩu súng, đạn và nhiều tang vật khác.
Theo Công an tỉnh Phú Thọ, việc triệt phá chuyên án nhằm làm trong sạch địa bàn, không để tội phạm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp hoạt động.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Cơ quan công an đề nghị người dân nếu là nạn nhân hoặc có thông tin liên quan, chủ động phối hợp cung cấp để phục vụ xử lý theo quy định, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
10 đối tượng cầm đầu, cộm cán gồm:
1. Lý Văn Hai (51 tuổi), trú tại tổ dân phố Thanh Lộc, phường Xuân Hòa.
2. Nguyễn Văn Thức (53 tuổi), trú tại tổ dân phố Đại Quang, phường Xuân Hòa, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn.
3. Lý Công Sinh (66 tuổi), trú tại số 15, đường Trần Phú, phường Phúc Yên, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc, đồng thời điều hành Công ty CP đầu tư và xây dựng Hồng Thái.
4. Nguyễn Thị Điệp (40 tuổi), trú tại KĐT TMS, tổ dân phố Hùng Vương, phường Phúc Yên, kế toán Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn.
5. Nguyễn Thị Hiệp (41 tuổi), trú tại đường Lê Văn Lương, phường Vĩnh Phúc, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Hưng.
6. Bùi Thị Sang (44 tuổi), trú tại tổ 12, phường Xuân Hòa.
7. Nguyễn Thị Hạnh (44 tuổi), trú tại tổ 5, phường Xuân Hòa.
8. Đàm Duy Khanh (37 tuổi), trú tại tổ dân phố Trại Giao, phường Vĩnh Phúc, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và cung ứng vật tư BMV và Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Khanh VP.
9. Nguyễn Thị Hằng (42 tuổi), trú tại tổ dân phố Trại Giao, phường Vĩnh Phúc, kế toán Công ty TNHH xây dựng và cung ứng vật tư BMV và Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Khanh VP.
10. Bùi Thị Thì (52 tuổi), trú tại thôn Giã Bàng, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại DV Minh Thùy.