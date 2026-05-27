CLIP vụ cháy tại Công ty TNHH SYC Green World (Nguồn: Báo Phú Thọ)
Sáng 27/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vào khoảng 22h hôm qua (26/5), một vụ cháy lớn xảy ra tại Nhà xưởng số 2 của Công ty TNHH SYC Green World, thuộc KCN Bình Xuyên 1, xã Bình Nguyên.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động gần 20 phương tiện cùng 95 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.
Đồng thời, Công an TP Hà Nội cũng chi viện thêm 3 xe chữa cháy.
Đến 0h30 sáng nay, đám cháy cơ bản được kiểm soát và tới 7h30, vụ cháy được khống chế, không gây thiệt hại về người.
Trước đó, vào chiều qua (26/5), một vụ cháy đã xảy ra tại Công ty Hàn Việt Halocom ở KCN Thụy Vân, phường Nông Trang.
Lực lượng chức năng điều động 6 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai chống cháy lan và di chuyển tài sản.
Sau nhiều giờ dập lửa dưới thời tiết nắng nóng, đám cháy được khống chế hoàn toàn.
Nguyên nhân 2 vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.