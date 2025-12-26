Cao tốc Hòa Liên – Túy Loan dài 11,5km, là đoạn tuyến cuối cùng khớp nối giữa cao tốc La Sơn – Hòa Liên và cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 9/2023, thông xe kỹ thuật ngày 19/8 và dự kiến hoàn thành toàn bộ trong năm 2025.

Đây là một phần của tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đi qua địa bàn xã Bà Nà, phường Hòa Khánh và phường Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), giữ vai trò tuyến huyết mạch kết nối liên thông các tuyến cao tốc đã khai thác.

Hình ảnh cao tốc Hòa Liên – Túy Loan ghi nhận ngày 22/12:

Cao tốc Hòa Liên – Túy Loan là đoạn tuyến khớp nối giữa cao tốc La Sơn – Hòa Liên và cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Dự án thông xe kỹ thuật ngày 19/8 và hoàn thành toàn bộ trong năm 2025.

Tuyến đường được thiết kế tới 3 nút giao quan trọng, gồm: nút giao Khu Công nghệ cao Đà Nẵng; nút giao đường Nguyễn Tất Thành kết nối Khu Công nghệ thông tin tập trung và nút giao đường Hoàng Văn Thái. Trong ảnh là nút giao nối lên cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Nút giao đường Hoàng Văn Thái nằm trên tuyến đường Bà Nà - Suối Mơ, tạo điều kiện cho các phương tiện di chuyển trên cao tốc ra đường dẫn lên Khu du lịch Bà Nà Hills.

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan thiết kế 4 làn xe, tốc độ 60-80km/h.

Khu vực giữa cao tốc được lắp đặt dải phân cách, lưới chống lóa, hộ lan tôn sóng.

Bảng chỉ dẫn tại cao tốc được lắp đặt đồng bộ.

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan cũng là đoạn hiếm hoi trên toàn tuyến Bắc Nam phải thi công cùng lúc với việc khai thác tuyến đường tránh Nam Hải Vân.

Hệ thống đường gom hai bên cũng đang được hoàn thiện.

Dự án hoàn thiện nối thông trục cao tốc Bắc – Nam qua Đà Nẵng, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội và giảm áp lực giao thông khu vực.