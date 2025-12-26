Cao tốc Hòa Liên – Túy Loan dài 11,5km, vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, là 'mảnh ghép' cuối nối hai cao tốc La Sơn – Hòa Liên và Đà Nẵng – Quảng Ngãi, góp phần nối thông trục cao tốc Bắc – Nam qua Đà Nẵng.
Cao tốc Hòa Liên – Túy Loan dài 11,5km, là đoạn tuyến cuối cùng khớp nối giữa cao tốc La Sơn – Hòa Liên và cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 9/2023, thông xe kỹ thuật ngày 19/8 và dự kiến hoàn thành toàn bộ trong năm 2025.
Đây là một phần của tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đi qua địa bàn xã Bà Nà, phường Hòa Khánh và phường Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), giữ vai trò tuyến huyết mạch kết nối liên thông các tuyến cao tốc đã khai thác.
Hình ảnh cao tốc Hòa Liên – Túy Loan ghi nhận ngày 22/12: