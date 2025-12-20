Ngày 20/12, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) cho biết sẽ điều chỉnh thời gian đưa vào khai thác một đoạn thuộc dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau.

Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau có chiều dài gần 111km, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m, tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, do cần thêm thời gian dọn dẹp mặt bằng, tháo dỡ thiết bị thi công và kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn, thời gian đưa vào khai thác đoạn Cần Thơ – Hậu Giang (dài 37,65km) được điều chỉnh sang 9h ngày 22/12, thay vì 9h ngày 20/12 như kế hoạch ban đầu.

Trong khi đó, đoạn Hậu Giang – Cà Mau (dài 73,3km) dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 31/12.

Khi đưa vào khai thác, các phương tiện lưu thông theo hướng từ TP Cần Thơ đi Hậu Giang (cũ) thực hiện theo lộ trình từ TP Cần Thơ di chuyển theo Quốc lộ 91B về hướng cảng Cái Cui (phường Cái Răng, TP Cần Thơ).

Tại vòng xoay đường vào cảng Cái Cui, phương tiện rẽ vào tuyến nối để vào cao tốc tại nút giao IC2, lưu thông trên tuyến chính đến nút giao IC5 (thuộc xã Vị Thủy, TP Cần Thơ), sau đó ra quốc lộ 61B thông qua các tuyến nhánh tại nút giao.

Ở chiều ngược lại, các phương tiện từ quốc lộ 61B đi theo đường nhánh tại nút giao IC5 để vào cao tốc, lưu thông đến nút giao IC2, rồi ra tuyến nối cao tốc về vòng xoay quốc lộ 91B.

Tốc độ lưu thông tối đa trên tuyến cao tốc là 80km/giờ, tối thiểu 60km/giờ; tốc độ tối đa trên các nhánh thuộc nút giao là 40km/giờ.

Việc thông xe cao tốc Cần Thơ – Cà Mau giúp rút ngắn thời gian đi từ TPHCM đến cực nam tổ quốc còn khoảng 3,5-4 tiếng, giảm một nửa so với hướng quốc lộ 1.