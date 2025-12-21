Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 176km đường cao tốc kéo dài từ khu vực cầu Bạch Đằng đến Móng Cái. Cao tốc được chia làm 3 tuyến gồm Hải Phòng - Hạ Long, Hạ Long - Vân Đồn và Vân Đồn - Móng Cái.

Tuy nhiên, đến nay các tuyến cao tốc này vẫn chưa có trạm dừng nghỉ, khiến tài xế không có nơi nghỉ ngơi, đi vệ sinh hay tiếp nhiên liệu. Nếu có nhu cầu nghỉ, người dân phải rẽ vào trạm dừng chân Mũi Chùa, cách cao tốc gần 1km. Do chưa có cây xăng, các tài xế buộc phải chủ động tiếp nhiên liệu trước khi di chuyển trên tuyến.

Tỉnh Quảng Ninh có 176km đường cao tốc kéo dài từ cầu Bạch Đằng đến khu vực Móng Cái. Ảnh: Phạm Công

Anh P.T.A. (34 tuổi) cho biết vì tính chất công việc nên thường xuyên phải di chuyển từ Hạ Long ra Móng Cái, việc đi trên cao tốc tiết kiệm thời gian hơn nhưng cũng có nhiều bất cập.

Theo anh T.A., tuyến cao tốc dài nhưng chưa có trạm dừng nghỉ nên trước mỗi chuyến đi, anh phải kiểm tra kỹ phương tiện và đổ đầy nhiên liệu. Khi mệt hoặc buồn ngủ, anh T.A. buộc phải chạy đến điểm dừng chân Mũi Chùa để nghỉ ngơi.

"Điều lo ngại nhất là phương tiện gặp trục trặc trên đường, không có trạm dừng nghỉ nên tôi buộc phải đi liên tục, việc này rất nguy hiểm nếu sức khỏe không bảo đảm”, tài xế T.A. bày tỏ.

Toàn tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ khiến nhiều tài xế lo ngại. Ảnh: Phạm Công

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cho biết việc chưa có trạm dừng nghỉ chính thức trên tuyến cao tốc cũng bất tiện cho tài xế.

Thông tin từ Sở này, theo quy hoạch mặt bằng tuyến đường cao tốc, 3 trạm dừng nghỉ sẽ được bố trí xây dựng. Cụ thể, trạm thứ nhất tại Km20+062 đoạn cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (xã Thống Nhất); trạm thứ 2 tại Km80+00 đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (đặc khu Vân Đồn) và trạm thứ 3 tại Km114+400 đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (xã Đường Hoa).

Nhiều tài xế vẫn phải rẽ xuống trạm dừng chân Mũi Chùa để nghỉ ngơi. Ảnh: Phạm Công

Trạm Km20+062 (xã Thống Nhất) đoạn cao tốc Hạ Long - Vân Đồn trước đây do UBND TP Hạ Long (cũ) triển khai thủ tục và đã có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Nhà đầu tư trúng đấu giá là Công ty cổ phần 42 Kim Liên.

Theo thông tin từ các cơ quan liên quan, dự án đang được nhà đầu tư triển khai và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào đầu năm 2027, với quy mô quy hoạch 6,56ha.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được xây dựng hiện đại. Ảnh: Phạm Công

Đối với trạm Km80+00 đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, các sở, ngành của tỉnh đang rà soát để tham mưu thủ tục triển khai lựa chọn nhà đầu tư. Trạm này có quy mô quy hoạch là 14,17ha.

Còn trạm Km114+400 đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái hiện đã có quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Xây dựng tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự kiến hoàn tất thủ tục trong quý 1/2026.

Nhiều tài xế rất mong sớm có trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc này để đảm bảo trong việc di chuyển. Ảnh: Phạm Công

"Khu vực trạm dừng nghỉ Mũi Chùa chưa có cây xăng, các tài xế có nhu cầu tiếp nhiên liệu vẫn phải rẽ vào khu vực Mông Dương hoặc Quang Hanh cách cao tốc khoảng 1km. Việc này khiến tài xế mất thêm thời gian di chuyển”, đại diện Sở Xây dựng cho biết.

Cục CSGT chỉ ra bất cập, phải giảm tốc độ trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi? Sau khi Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) chỉ ra hàng loạt bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông, cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đang được xem xét điều chỉnh tốc độ khai thác nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Cận cảnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trước ngày hoàn thiện trục Bắc - Nam Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau mang theo kỳ vọng của hàng triệu người dân miền Tây Nam Bộ, khi dự kiến ngày mai sẽ thông tuyến, kết nối trục giao thông Bắc - Nam từ Lạng Sơn đến tỉnh cực Nam của Tổ quốc.