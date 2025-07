Nằm trong chuỗi hoạt động ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), lực lượng công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với UBND phường Bình Lộc tổ chức giao lưu văn hóa cùng đồng bào dân tộc Chơro.

Giữ văn hóa, nối nhịp lòng dân

Tại khuôn viên nhà văn hóa dân tộc Chơro (khu phố Xuân Thiện, phường Bình Lộc), tiếng cồng chiêng vang lên như đánh thức những giá trị lâu đời trong đời sống của cộng đồng người dân tộc Chơro.

Chiến sĩ CSGT cùng người bản Chơro tham gia tiết mục nhảy sạp. Ảnh: Minh Anh

Những điệu nhảy sạp rộn ràng, cùng với các trò chơi dân gian như đẩy gậy, bắn nỏ… thu hút sự tham gia hào hứng không chỉ của người dân, mà còn của đoàn viên, thanh niên và chiến sĩ công an.

Qua những hoạt động giao lưu, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân thêm gần gũi, thân thiện trong mắt người dân. Đồng thời, góp phần khơi dậy và lan tỏa tình yêu, niềm tự hào với di sản văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ dân tộc Chơro.

Với người dân nơi đây, mỗi dịp được tái hiện văn hóa dân tộc là một lần được trở về với cội nguồn. Đặc biệt, thế hệ trẻ khi được mặc trang phục truyền thống, hòa mình vào âm vang cồng chiêng và các trò chơi dân gian.

Ông Điểu Toa (ngụ khu phố Tín Nghĩa, phường Bình Lộc) cho biết, lực lượng công an đã trở thành chỗ dựa quen thuộc của đồng bào Chơro. Các cán bộ công an thường xuyên đến thăm hỏi, hỗ trợ bà con làm giấy tờ, tuyên truyền pháp luật, thậm chí còn giúp sửa nhà, dọn dẹp đường làng,…

“Bà con không chỉ được vui chơi mà còn cảm nhận sự quan tâm thực chất từ lực lượng công an. Những cái bắt tay, nụ cười hay phần quà nhỏ, tất cả đều là sự động viên tinh thần rất lớn đối với người dân chúng tôi”, ông Toa nói.

Người dân tộc Chơro hướng dẫn chiến sĩ công an tham gia trò chơi bắn nỏ. Ảnh: Minh Anh

Trong chương trình này, Công an tỉnh Đồng Nai đã trao 50 phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để người dân Chơro vươn lên ổn định cuộc sống.

Sát dân từ những điều bình dị

Phường Bình Lộc hiện có khoảng 1.400 người Chơro, tập trung chủ yếu tại 2 khu phố Xuân Thiện và Tín Nghĩa. Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào không ngừng cải thiện. Nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, con em được đi học đầy đủ, có người còn tham gia công tác xã hội và trở thành cán bộ tại địa phương.

Năm 2010, Nhà văn hóa dân tộc Chơro được xây dựng như một mái nhà chung là nơi tổ chức lễ hội, truyền dạy văn hóa dân tộc cho các thế hệ trẻ. Đây cũng là nơi công an, chính quyền, các tổ chức đoàn thể gắn kết với cộng đồng Chơro qua từng hoạt động cụ thể, thiết thực.

Một chiến sĩ công an và lãnh đạo sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh giao lưu tiết mục đẩy gậy cùng người Chơro. Ảnh: Minh Anh

Một chiến sĩ công an tham gia ngày hội cho biết, đây không chỉ là dịp để giao lưu văn hóa mà còn là cơ hội để cán bộ, chiến sĩ hiểu hơn về phong tục tập quán, đời sống của đồng bào Chơro.

“Gần dân không chỉ là khi thực hiện nhiệm vụ mà là đồng hành trong từng khoảnh khắc đời sống hay đơn giản là ngồi cùng thưởng thức món ăn dân tộc. Hiểu được văn hóa, chia sẻ được khó khăn thì mới có thể bảo vệ bình yên cho nhân dân”, chiến sĩ chia sẻ.

Trong hành trình giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, sự đồng hành của lực lượng công an không chỉ thể hiện qua bề nổi, mà còn được bồi đắp bằng những việc làm lặng thầm, sát dân, gần dân hơn.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai cùng chính quyền địa phương chụp ảnh lưu niệm tại ngày hội giao lưu. Ảnh: Minh Anh

Đó là minh chứng cho cách làm sáng tạo, gần dân của lực lượng công an trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với bản sắc văn hóa từng cộng đồng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.