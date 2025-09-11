Thông tin Vu Mông Lung qua đời vì ngã lầu được công ty quản lý và cảnh sát xác nhận chiều 11/9. Cơ quan chức năng loại bỏ nghi vấn hình sự liên quan đến vụ việc.

Sự ra đi đột ngột của Vu Mông Lung khiến showbiz Hoa ngữ chấn động. Các nghệ sĩ thân thiết với anh như Văn Dĩ Phàm, Cao Thái Vũ đăng bài tiếc thương... trong khi nhiều khán giả bất ngờ, thương xót.

Những hình ảnh cuối cùng được Vu Mông Lung chia sẻ trên trang cá nhân.

Vu Mông Lung có hơn 26 triệu fan trên Weibo. Lần gần nhất anh đăng tải hình ảnh là hôm 29/8. Nam diễn viên chia sẻ bức ảnh dạo chơi, ngắm cảnh thiên nhiên sông nước, thu hút hơn 17.000 bình luận.

Hôm 2/9, nam diễn viên đăng tải bài viết Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít của Trung Quốc.

Lần xuất hiện trước công chúng gần đây nhất của Vu Mông Lung là trong chương trình Phấn đấu vì đất nước - Thần Thủy hát mừng Lễ hội đua thuyền rồng của CCTV.

Trong chương trình, anh hát ca khúc Đất đai màu mỡ dệt nên những giấc mơ cùng 3 nam diễn viên trẻ khác.

Giới truyền thông cũng phát hiện 2 công ty do anh đứng tên gồm Công ty TNHH Văn hóa Điện ảnh Khởi Mông Thượng Hải và Công ty TNHH Văn hóa Điện ảnh Tiên Mông Đông Dương, đều đã trong trạng thái giải thể.

Công ty Khởi Mông Thượng Hải thành lập tháng 8/2017, đến tháng 11/2024 giải thể, vốn đầu tư 5 triệu NDT, là doanh nghiệp tư nhân do Vu Mông Lung sở hữu 100%.

Nam diễn viên được yêu mến nhờ tính cách hiền lành, tận tâm với nghề.

Công ty Tiên Mông Đông Dương thành lập tháng 9/2016, đến tháng 7/2025 giải thể, cũng là doanh nghiệp tư nhân do Vu Mông Lung sở hữu toàn bộ.

Tối 10/9, Vu Mông Lung đã đi ăn cùng 5-6 người bạn ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Buổi tiệc được tổ chức tại nhà riêng của một người bạn trong nhóm.

Đến khuya, mọi người trở về phòng ngủ. Khoảng 6 giờ sáng ngày 11/9, bạn bè gõ cửa phòng đánh thức nam diễn viên dậy nhưng không thấy động tĩnh.

Lúc này, một người hàng xóm dắt chó đi dạo vô tình phát hiện thi thể người đàn ông trước nhà và báo cảnh sát.

Diễn viên khoe tạo hình vai diễn cổ trang mới.

Cơ quan chức năng tìm thấy trong túi áo của nam diễn viên có 2 chiếc đồng hồ Rolex. Ngoài ra, lưới chống muỗi trong phòng anh ngủ có dấu hiệu bị cạy mở.

Vu Mông Lung sinh năm 1988, là một trong những mỹ nam của làng giải trí Trung Quốc. Nam diễn viên từng góp mặt trong các phim như: Thái tử phi thăng chức ký, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Tân bạch nương tử truyền kỳ...

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu