Đập Thảo Long được xây dựng tại hạ lưu sông Hương, thuộc phường Hóa Châu, TP Huế. Công trình khởi công năm 2001, chính thức vận hành năm 2008 và từng được xem là đập ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất Đông Nam Á.

Công trình có vai trò điều tiết nguồn nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt, cải thiện môi trường và góp phần ổn định hệ sinh thái vùng phá Tam Giang.

Sau gần hai thập kỷ hoạt động, nhiều hạng mục của đập đã xuống cấp. Cuối năm 2025, dự án sửa chữa khẩn cấp đập Thảo Long được triển khai với tổng mức đầu tư gần 350 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2027.

Dự án gồm các hạng mục gia cố, chống thấm thân đập; thay mới 6 cửa van, sửa chữa và đại tu 9 cửa còn lại; nâng cấp hệ thống đóng mở cửa van, xi lanh thủy lực, âu thuyền, hệ thống điều khiển và nhà quản lý, vận hành.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại công trường đập Thảo Long, nhiều máy móc, thiết bị cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân được huy động để đẩy nhanh tiến độ. Việc sửa chữa được triển khai theo phương án vừa thi công, vừa duy trì vận hành công trình nhằm bảo đảm điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Ngày 6/9, ông Lê Văn Mẫn, Trưởng phòng Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Huế, cho biết khối lượng thi công dự án đến nay đạt khoảng 50% giá trị hợp đồng.

Theo ông Mẫn, các hạng mục sửa chữa theo kế hoạch năm 2026 cơ bản hoàn thành trước khi bước vào mùa mưa. Thời gian tới, các đơn vị thi công sẽ tập trung thực hiện các hạng mục trên bờ, hướng tới hoàn thành toàn bộ dự án theo kế hoạch.

Hình ảnh đập ngăn mặn Thảo Long đang được đại tu:

Đập Thảo Long dài 575m, gồm 15 khoang cửa van đóng mở bằng hệ thống xi lanh thủy lực, điều khiển tự động từ xa. Công trình có âu thuyền phục vụ tàu thuyền qua lại, phía trên là cầu rộng 10m với hai làn xe. Ảnh: Thảo Anh.

Sau thời gian dài hoạt động, nhiều hạng mục xuống cấp, đập Thảo Long đang được đại tu theo dự án sửa chữa khẩn cấp. Trong năm 2026, các đơn vị thi công tập trung sửa chữa các khoang 1, 2, 9, 10, 11, 12 và các cửa van cũ.

Trên sông Hương, các sà lan vận chuyển vật liệu, máy móc, thiết bị ra khu vực giữa sông phục vụ thi công đập Thảo Long.

Công nhân chia nhiều mũi khẩn trương triển khai các hạng mục khi mùa mưa bão đến gần.

Các chi tiết kết cấu thép, van cống và thiết bị nâng hạ cơ khí được tập kết tại công trường, sẵn sàng lắp đặt.

Việc sửa chữa được triển khai theo phương án vừa thi công, vừa duy trì vận hành công trình, bảo đảm điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Đập Thảo Long giữ vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt, cải thiện môi trường và góp phần ổn định hệ sinh thái vùng phá Tam Giang.