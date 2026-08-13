Thông tin được nêu trong thông báo kết luận của ông Phan Công Bằng - Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) tại buổi họp về tiến độ các dự án chuẩn bị đầu tư.

Theo đó, lộ trình phê duyệt phương án tuyến và công trình trên tuyến của 3 dự án metro được MAUR ấn định cụ thể trong tháng 8/2026, gồm: Tuyến số 6 (giai đoạn 1: Sân bay Tân Sơn Nhất - Phú Hữu), tuyến số 2 Bình Dương (Thủ Dầu Một - TPHCM) và tuyến số 1 Bình Dương (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên).

Các đoàn tàu metro Bến Thành - Suối Tiên tại khu vực depot Long Bình. Ảnh: Nguyễn Huế

Song song đó, hồ sơ dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ được hoàn thiện trước ngày 15/9 để trình phê duyệt vào đầu tháng 10/2026. Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) và thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) của cả 3 tuyến dự kiến hoàn tất trong tháng 10, làm cơ sở trình duyệt dự án đầu tư vào tháng 11/2026.

Về tiến độ thi công, MAUR thống nhất kế hoạch khởi công các hạng mục ưu tiên tại các depot Bình Triệu, Hiệp Bình Phước và Phú Chánh vào cuối năm 2026, trước khi đồng loạt khởi công các hạng mục chính vào ngày 30/4/2027.

Đáng chú ý, dự án sẽ ưu tiên lựa chọn tư vấn trong nước để tối ưu chi phí và chủ động tiến độ. Về mặt kỹ thuật, các đơn vị chuyên môn đang so sánh chi tiết giữa phương án dầm chữ U và dầm hộp dựa trên các tiêu chí kinh tế, mỹ quan, tiếng ồn và đặc biệt là bài toán bản quyền thiết kế để hướng tới nội địa hóa quy trình sản xuất. Một tổ rà soát nội bộ cũng được thành lập nhằm siết chặt định mức, dự toán và chủng loại vật tư trước khi đấu thầu.