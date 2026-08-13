Thông tin được nêu trong thông báo kết luận của ông Phan Công Bằng - Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) tại buổi họp về tiến độ các dự án chuẩn bị đầu tư.
Theo đó, lộ trình phê duyệt phương án tuyến và công trình trên tuyến của 3 dự án metro được MAUR ấn định cụ thể trong tháng 8/2026, gồm: Tuyến số 6 (giai đoạn 1: Sân bay Tân Sơn Nhất - Phú Hữu), tuyến số 2 Bình Dương (Thủ Dầu Một - TPHCM) và tuyến số 1 Bình Dương (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên).
Song song đó, hồ sơ dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ được hoàn thiện trước ngày 15/9 để trình phê duyệt vào đầu tháng 10/2026. Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) và thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) của cả 3 tuyến dự kiến hoàn tất trong tháng 10, làm cơ sở trình duyệt dự án đầu tư vào tháng 11/2026.
Về tiến độ thi công, MAUR thống nhất kế hoạch khởi công các hạng mục ưu tiên tại các depot Bình Triệu, Hiệp Bình Phước và Phú Chánh vào cuối năm 2026, trước khi đồng loạt khởi công các hạng mục chính vào ngày 30/4/2027.
Đáng chú ý, dự án sẽ ưu tiên lựa chọn tư vấn trong nước để tối ưu chi phí và chủ động tiến độ. Về mặt kỹ thuật, các đơn vị chuyên môn đang so sánh chi tiết giữa phương án dầm chữ U và dầm hộp dựa trên các tiêu chí kinh tế, mỹ quan, tiếng ồn và đặc biệt là bài toán bản quyền thiết kế để hướng tới nội địa hóa quy trình sản xuất. Một tổ rà soát nội bộ cũng được thành lập nhằm siết chặt định mức, dự toán và chủng loại vật tư trước khi đấu thầu.
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Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị TPHCM, cả 3 dự án metro kết nối vùng lõi TPHCM với khu vực Bình Dương đều sở hữu quy mô hạ tầng lớn với tổng chiều dài xấp xỉ 90km, đi qua hàng loạt đô thị vệ tinh trọng điểm.
Trong đó, tuyến số 1 Bình Dương (kết nối Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên) có chiều dài khoảng 32km đi hoàn toàn trên cao, gồm 19 nhà ga và đặt depot tại Phú Chánh.
Tuyến số 2 Bình Dương (kết nối Thủ Dầu Một - TPHCM) có quy mô lớn nhất với chiều dài 35,1km, bố trí 24 nhà ga đi kết hợp cả trên cao lẫn đi ngầm, cùng depot đặt tại khu vực Hiệp Bình Phước (nay thuộc phường Hiệp Bình).
Riêng tuyến số 6 (giai đoạn 1: Sân bay Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dài khoảng 23km với 17 nhà ga (gồm 19km đi ngầm) và depot tại Bình Triệu. Khi vận hành, tuyến sẽ tạo trục giao thông liên thông, giúp hành khách dễ dàng chuyển từ metro số 2, số 4 sang metro số 6 để vào sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời mở ra hành lang kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành.