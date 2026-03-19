Chuyên trang quân sự 81 của Trung Quốc sáng nay (19/3) đưa tin, các tàu hộ vệ tên lửa Trần Hưng Đạo và Lý Thái Tổ của Hải quân Việt Nam những ngày gần đây đã ghé thăm thành phố Phòng Thành Cảng thuộc tỉnh Quảng Tây trong khuôn khổ các hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10.

Các sĩ quan Trung Quốc được mời lên tàu hộ vệ Việt Nam. Ảnh: Trang quân sự 81 của Trung Quốc

Theo những hình ảnh được trang 81 công bố, các sĩ quan Việt Nam đã mời nhiều quân nhân Trung Quốc lên tham quan chiến hạm Trần Hưng Đạo. Trong khuôn khổ chuyến thăm, các quân nhân Việt Nam đã có dịp tranh tài với binh sĩ Trung Quốc trong một số hoạt động thể thao như chơi bóng rổ, kéo co.

Ông Võ Thanh Hỏa, sĩ quan Trung Quốc chia sẻ: “Trong hoạt động giao lưu hữu nghị với các quân nhân Việt Nam lần này, chúng tôi đã phối hợp ăn ý và tạo ra một bầu không khí thoải mái. Thông qua các hoạt động, chúng tôi càng nâng cao sự hiểu biết, trở nên thân thiết và xây dựng một tình bạn chân thành. Tôi hy vọng sau này hai bên sẽ có nhiều cơ hội giao lưu như vậy để thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa hải quân hai nước”.

Trận bóng rổ giữa các thủy thủ Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: Trang quân sự 81 của Trung Quốc

Bầu không khí thân thiện của thủy thủ hai nước khi xem thi đấu bóng rổ