Việc kiểm tra và chuẩn bị cho buổi tập luyện bay diễn ra giữa thời tiết nắng nóng chiều 12/8.

4 máy bay Casa chuẩn bị cất cánh tập luyện thuộc biên chế của Lữ đoàn Không quân 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân), gồm 1 chiếc Casa C-295 (số hiệu 8902), 1 chiếc Casa C-212-400 màu trắng xanh (số hiệu 8982) và 2 chiếc Casa C-212i.

Theo chia sẻ của tổ bay và lực lượng mặt đất, trọng lượng và đặc tính tốc độ bay giữa C-295 và C-212 tạo ra bài toán khó cho việc huấn luyện phi công. Đặc biệt, thời gian qua, thời tiết không ổn định đã ảnh hưởng đến việc hợp luyện của phi công và các tổ bay. Tuy nhiên, với sự cố gắng và quyết tâm cao nhất, chỉ huy Lữ đoàn đề ra những phương án và cách thức để quá trình bay được đảm bảo an toàn, đội hình đẹp nhất, đúng cự ly và đúng thời gian nhất.

Các máy bay vận tải Casa C-295 và Casa C-212 chuẩn bị cất cánh.

Đội hình do chiếc C-295 dẫn đầu và 3 chiếc C-212 theo sau. Trong ảnh, chiếc Casa C-295 hiện đại là lực lượng chủ lực của Lữ đoàn Không quân 918.

Đội hình 4 chiếc bay theo thế mũi tên. Sau 40 năm, vào ngày 2/9 tới, đội hình máy bay vận tải của Không quân Việt Nam mới trở lại bay biểu diễn trên bầu trời Hà Nội.

Với nhiều chủng loại máy bay trong đội hình, sự chênh lệch về kích thước, trọng lượng và đặc tính tốc độ bay là thách thức đối với việc tập luyện cho các phi công.

Từ buồng cửa kính máy bay Casa C-212i, các địa điểm quen thuộc của Hà Nội hiện ra.

Các khu vực như sông Hồng, khu đô thị Times City, một số nút giao lớn trong nội đô... dưới cánh máy bay.

Chỉ trong ít phút, chiếc Casa 212-400 đã bay qua một số vùng ngoại thành thủ đô.

Trong suốt quá trình huấn luyện, cự ly giữa các máy bay được giữ chính xác theo tính toán để đảm bảo an toàn và đẹp mắt.

Hình ảnh Hà Nội lúc hơn 17h chiều 12/8.

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, tiếng động cơ máy bay sẽ rền vang khắp quảng trường Ba Đình. Những cánh chim thép sải cánh trên bầu trời thủ đô, khơi dậy niềm tự hào và ký ức lịch sử.

Từ cửa kính máy bay, khung cảnh Hà Nội tuyệt đẹp trong buổi chiều nắng vàng. Trong ảnh là chiếc Casa C-212i sải cánh trên bầu trời, phía sau là những tòa cao ốc và cầu Nhật Tân.

Trên đài chỉ huy bay, các sĩ quan không quân chăm chú theo dõi từng tín hiệu, từng thông số hành trình. Mọi lệnh điều phối được truyền đi dứt khoát, bảo đảm đội hình vận hành chính xác như kế hoạch.

Tham gia lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay bay chào mừng, gồm trực thăng, C295, C212i, Yak-130, L-39NG, Su30-MK2. Các lực lượng sử dụng 3 sân bay cất, hạ cánh gồm Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).