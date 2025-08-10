Quân chủng Phòng không - Không quân đang khẩn trương triển khai các chuyến bay huấn luyện với nhiều chủng loại máy bay chiến đấu, sẵn sàng cho màn biểu diễn trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tại sân bay Kép (Bắc Ninh), chuyến bay trinh sát khí tượng kiểm tra tình hình thời tiết nhằm đảm bảo an toàn bay khởi hành lúc 5h30 và kết thúc vào 6h30 ngày 9/8, mở màn cho buổi luyện tập rất quan trọng.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, vì thế, nhịp độ huấn luyện ngày càng dày đặc. Tại sân bay Kép, phi công các đơn vị cùng 3 loại máy bay SU-30MK2, Yak-130 và L-39NG hội tụ đầy đủ về Trung đoàn Không quân 927 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) để sẵn sàng cho những buổi tập cao điểm.

Lịch bay huấn luyện dày đặc đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật mặt đất phải cẩn trọng và chu đáo hơn, kiểm tra tỉ mỉ từng chi tiết của máy bay. Mỗi thao tác chính xác không chỉ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đội bay mà còn góp phần quan trọng để buổi huấn luyện đạt kết quả xuất sắc.

Mở màn buổi tập, đội bay đầu tiên tiến ra đường băng là những chiếc Yak-130 - máy bay huấn luyện đa nhiệm kiêm tấn công hạng nhẹ và trinh sát. Theo đội hình 3 chiếc một, từng phi cơ lần lượt tăng tốc, rẽ gió lao vút lên không trung, để lại phía sau tiếng động cơ vang rền và vệt khói trắng ấn tượng.

Sau khi ổn định ở độ cao 600-1.000m, đội hình 6 chiếc Yak-130 bắt đầu hạ dần độ cao. Dưới sự điều khiển chuẩn xác của phi công, các máy bay nhập đội, tạo thành đội hình 6 máy bay tam giác cân, bay qua khu vực khán đài giả định ở độ cao thấp, giữ vững cự ly, khoảng giãn cách và độ chênh cao một cách hoàn hảo.

Những chiếc tiêm kích Su-30MK2 lần lượt rời đường băng theo đội hình 2-2-1-2-1, từng cặp động cơ gầm vang xé gió lao vút lên trời.

Ngay sau đó, các máy bay huấn luyện L-39NG tiếp nối cất cánh trong đội hình 2-2, giữ nhịp bay đều đặn và chuẩn xác, sẵn sàng nhập đội hình luyện tập trên không.

Tiếp nối màn trình diễn, biên đội 4 chiếc L-39NG bay huấn luyện tiến vào đội hình, theo sau là 5 “rắn hổ mang chúa” Su-30MK2 uy lực. Khép lại đội hình là biên đội 3 chiếc, tạo nên màn nối tiếp đầy ấn tượng trên bầu trời.

Biên đội 6 chiếc Yak-130 cùng 5 tiêm kích Su-30MK2 đồng loạt tiến vào khu vực biểu diễn, thực hiện động tác tách đội hình ngoạn mục.

Những cánh bay mạnh mẽ xoắn lượn trên bầu trời, tạo nên những đường cong mềm mại mà uy lực, phô diễn kỹ thuật điều khiển điêu luyện và sự phối hợp ăn ý của các phi công.

Từ đôi cánh lao vun vút, những đường cắt mảnh mai nhưng dứt khoát trải dài, phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp và uy lực của tốc độ.

Việc đồng loạt bứt tốc, tạo áp lực khí động mạnh khiến không khí quanh thân và cánh ngưng tụ thành làn khói trắng bao phủ.

Trong buổi luyện tập kéo dài 5 giờ bay, các biên đội của 3 chủng loại máy bay Su-30MK2, Yak-130, L-39NG đã hoàn thành các bài huấn luyện một cách xuất sắc.

Chính ủy Sư đoàn 371 Nguyễn Như Khoát cho biết, A80 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là trọng trách lớn đối với cán bộ, chiến sĩ. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã ban hành nghị quyết, chỉ thị và kế hoạch chi tiết cho từng nhiệm vụ, từng bộ phận để bảo đảm triển khai đồng bộ, thống nhất. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều được quán triệt, học tập để xây dựng ý chí quyết tâm cao nhất.

"Đơn vị chủ trì phối hợp chặt chẽ với các lực lượng phía Nam như các Sư đoàn 370, 372 và Trường Sĩ quan Không quân. Lực lượng phản lực tập trung tại sân bay Kép, lực lượng trực thăng triển khai tại sân bay Hòa Lạc", ông Khoát nói.

Cũng theo ông Khoát, trong buổi huấn luyện này tại sân bay Kép, từ 3-4h, bộ phận hậu cần hoàn tất công tác bảo đảm đường băng, đường lăn, sân đỗ và tình trạng kỹ thuật máy bay. Phi công thực hiện hiệp đồng chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng để đáp ứng yêu cầu huấn luyện biên đội lớn, cường độ bay cao trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Tất cả thể hiện tinh thần quyết tâm cao nhằm bảo đảm hiệu quả huấn luyện tốt nhất.