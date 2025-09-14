Trailer đậm màu bi kịch

Trailer phim Chị ngã em nâng mở đầu bằng khung cảnh đối lập của chị em Thương (Lê Khánh) - Lực (Thuận Nguyễn): thuở bé quấn quýt, nô đùa; khi trưởng thành lại mâu thuẫn sâu sắc.

Không chỉ hai chị em, mối quan hệ tình cảm giữa Thương - Trường (Quốc Trường), Lực - Hải Âu (Uyển Ân) cũng chất chứa nỗi niềm, ngang trái.

Video khép lại với cảnh Thương chìm dần xuống đáy hồ trong tiếng gào tuyệt vọng của Lực.

Trailer phim "Chị ngã em nâng"

Qua trailer hơn 2 phút, Lê Khánh khẳng định thực lực diễn xuất được rèn giũa hơn 20 năm. Khác kiểu vai người chị cam chịu thường thấy, nhân vật Thương chịu đựng những áp lực dồn nén hàng chục năm trời. Càng bảo bọc em trai, cô càng nhận lại tổn thương.

"Tôi phải sống cùng nhân vật, cảm nhận sự rạn nứt và tình thương của Thương để có thể truyền tải chân thật nhất trên màn ảnh”, Lê Khánh nói.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh đặt ra nhiều yêu cầu về diễn xuất tâm lý nặng, ép các diễn viên tập trung cao độ và đẩy bản thân tới giới hạn. Điều này khiến diễn viên kỳ cựu như Lê Khánh cũng thấy nhiều lần "lắc đầu ngao ngán".

Nếu Thuận Nguyễn chọn cách giữ tâm lý, không dám "thoát vai" suốt thời gian ghi hình thì Quốc Trường ôm kịch bản cả ngày, biến trợ lý riêng thành bạn diễn để tập dượt. Uyển Ân cũng cho thấy sự hết lòng khi từ chối mọi lời mời công việc khác để tập trung cho phim.

Hai cặp "đũa lệch"

Phim Chị ngã em nâng xây dựng, tung hứng 2 cặp "đũa lệch".

Lần đầu đóng cặp, Thuận Nguyễn và Uyển Ân vẫn vào "ngọt" vai tình nhân. Thuận Nguyễn cao hơn bạn diễn 20cm, luôn mang vẻ hướng nội, trầm buồn đối lập với Uyển Ân rạng rỡ, đầy năng lượng.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh nói sẵn sàng cắt cảnh đôi trẻ tắm mưa nếu không đạt. Tuy nhiên, diễn xuất tự nhiên, đầy tình cảm của Thuận Nguyễn và Uyển Ân đã vượt qua kỳ vọng của anh. Ảnh: NSX

Trong phim, họ từng trải qua tháng ngày hạnh phúc, cùng nhau nấu cơm, dọn nhà, tập gym, chia sẻ trách nhiệm... hòa hợp thể xác lẫn tâm hồn trước khi phát hiện bí mật khiến mối quan hệ đi đến bờ vực.

"Hồi đầu đọc kịch bản, tôi hơi phân vân khi thấy có nhiều cảnh nam nữ khá phóng khoáng. Sau nhiều buổi trao đổi cùng ê-kíp, tôi mới thấy thoải mái hơn, nhận ra những tình tiết trong phim hoàn toàn phù hợp và cần thiết", em gái Trấn Thành nói.

Bên cạnh cặp đôi "gà bông" là mối quan hệ phức tạp của Thương - Trường do Lê Khánh và Quốc Trường thể hiện.

Quốc Trường, Lê Khánh đóng vai người yêu. Ảnh: NSX

Là doanh nhân ngoài đời, Quốc Trường thường xuyên được mời đóng vai "tổng tài" giàu có, thành đạt nhưng trong phim này lại vào vai trai trẻ có mối quan hệ sặc mùi tình - tiền với "phú bà".

Ngoài đời, Lê Khánh hơn Quốc Trường 7 tuổi, là mẹ 2 con với cuộc sống gia đình êm ấm. Đạo diễn Vũ Thành Vinh phải mời chuyên gia thiết kế hình ảnh, đầu tư hàng tỷ đồng cho trang phục, phụ kiện, giày dép cho đến hóa trang, tạo hình để Lê Khánh có vẻ ngoài sang trọng, quyến rũ.

Dù vậy, nữ diễn viên vẫn lo lắng khi sánh đôi bạn diễn kém tuổi. Nhờ đạo diễn khích lệ và sự chủ động của Quốc Trường, khoảng cách giữa hai người mới được rút ngắn.

Diễn viên Tuấn Khải - chồng Lê Khánh - cưng nựng Quốc Trường trên phim trường. Ảnh: Chụp màn hình

Quốc Trường nhận xét: “Lê Khánh cho tôi cảm giác thân thiết, gần gũi. Khi đóng cảnh thân mật, tôi hoàn toàn không thấy đây là Lê Khánh nữa mà là Thương - người phụ nữ cần sự che chở của mình".

Đáng chú ý, Lê Khánh diễn xuất thoải mái nhờ sự ủng hộ từ ông xã Tuấn Khải. Anh thường xuyên có mặt ở phim trường để quan sát, góp ý vợ; thỉnh thoảng tỏ ra "ghen" một cách hài hước.

Khi Tuấn Khải vắng mặt, Lê Khánh chủ động gọi điện báo cáo tiến độ, đôi lúc nũng nịu đòi anh mang đồ ăn lên thăm mình.

Phim Chị ngã em nâng dự kiến ra rạp ngày 3/10