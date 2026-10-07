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Liên quan đến vụ cháy xưởng sửa xe máy tại thôn La Phù (xã Thượng Phúc, TP Hà Nội), đến 22h ngày 7/10, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ cháy khiến 2 người đàn ông (đều là thợ sửa xe) tử vong.

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Theo ghi nhận của PV VietNamNet, xưởng sửa xe bị cháy được cải tạo từ phần sân của một ngôi nhà 2 tầng. Xung quanh xưởng được xây kín bằng tường gạch, phía trên lợp mái tôn và có một gác xép; tổng diện tích xưởng khoảng 25m².

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Tại hiện trường, nhiều xe máy bị cháy đen. Bên cạnh đó có nhiều máy móc phục vụ việc sửa chữa xe máy và các thùng đựng dầu.

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Theo người dân sinh sống tại khu vực, cơ sở này được hai người đàn ông thuê khoảng 2 tháng nay để làm nơi sửa chữa xe máy và ở.

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Trước đó, khoảng 18h21 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo cháy tại một cơ sở sửa chữa xe máy ở thôn La Phù. Nhân chứng tại hiện trường cho biết có 2 người mắc kẹt bên trong.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đến 19h, đám cháy được dập tắt. Khoảng 30 phút sau, lực lượng chức năng đưa 2 thi thể nạn nhân ra bên ngoài.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.