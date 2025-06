XEM CLIP:

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM đang mở rộng điều tra về đường dây có dấu hiệu buôn lậu, trốn thuế, buôn bán nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như: Chanel, Dior, Bvlgari, YSL… do vợ chồng Lư Hưng Phát (30 tuổi) và Trần Thị Bích Liên (29 tuổi, cùng ngụ tại phường An Lạc A, quận Bình Tân) cầm đầu.

Công an đã bắt khẩn cấp Phát, Liên và 5 người có vai trò giúp sức cho vợ chồng này kinh doanh nước hoa giả quy mô đặc biệt lớn.

7 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Công an nhận định, đường dây này tổ chức tinh vi, thuê nhiều nơi để chứa hàng, đóng gói và làm trụ sở kinh doanh.

Thông qua các hội nhóm mạng xã hội, vợ chồng Phát và Liên đã bán hàng đi khắp các tỉnh thành trong cả nước, có những người trở thành đại lý để mua đi, bán lại kiếm lời. Công an cho rằng, đường dây của vợ chồng Phát và Liên đã tiêu thụ lượng nước hoa giả rất lớn ra thị trường, thu lợi bất chính số tiền không nhỏ.

Công an khám xét 3 địa điểm là nơi kinh doanh, chứa hàng, đóng gói của vợ chồng Phát và Liên. Ảnh: CACC

Nguồn nước hoa giả được vợ chồng Phát và Liên mua lại từ các đối tượng nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam, sau đó mới tiến hành đóng gói, hộp giả các thương hiệu nổi tiếng như: Chanel, Dior, Bvlgari, YSL… để bán ra thị trường.

Qua quá trình điều tra, theo dõi, mới đây, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế chia thành nhiều tổ công tác đã tiến hành khám xét 3 địa điểm là trụ sở kinh doanh, nhà kho chứa hàng, nơi đóng gói… do vợ chồng Phát và Liên thuê để hoạt động.

Công an thu giữ lượng lớn tang vật là nước hoa giả các thương hiệu như: Chanel, Dior, Bvlgari, YSL…

Công an đã thu giữ tổng cộng 10.000 chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như nói trên, ước tính có giá trị thị trường tương đương với hàng thật là 10 tỷ đồng.

Giả thương hiệu nước hoa Chanel. Ảnh: CACC

Bắt giữ đối tượng Lư Hưng Phát có vai trò cầm đầu đường dây kinh doanh nước hoa giả. Ảnh: CACC

Công an đang mở rộng điều tra về đầu mối cung cấp hàng, các đại lý cấp dưới tiêu thụ hàng hoá của cặp vợ chồng trên, cũng như làm rõ về hành vi buôn lậu, trốn thuê, buôn bán hàng giả của những đối tượng liên quan.