Theo hãng tin BBC và báo Daily Mail, cảnh quay trên không ở huyện Du Trung thuộc tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc cho thấy rõ mức độ tàn phá của trận lũ quét chết người.

Các ngôi làng Maliantan và Xinyaowanshe gần như bị xóa sổ vì sức mạnh khủng khiếp của nước lũ. Một nhân chứng đã ví trận lũ quét vừa qua như "đoàn tàu gầm rú xuyên qua núi" với âm thanh của những tảng đá lớn va chạm khắp ngôi làng của họ.

Khu vực Xinglongshan, nơi được nhiều người đi bộ đường dài và những người đam mê hoạt động ngoài trời ưa chuộng, cũng bị bùn sâu 1m nhấn chìm, khiến các tuyến giao thông bị cắt đứt.

Lũ lụt khiến 37 ngôi làng chìm trong bóng tối và hơn 2.500 ngôi nhà bị phá hủy. Lực lượng cứu hộ cho biết, họ đang làm việc 24/7 để hỗ trợ một số cộng đồng bị cô lập nhất vì "mỗi giờ đều quý giá khi tính mạng con người đang bị đe dọa".